Le projet de Maison d’accueil pour les nouveaux arrivants à Saguenay abandonné

Le projet de Maison d'accueil pour les nouveaux arrivants à Saguenay ne verra finalement pas le jour. Cet endroit devait initialement ouvrir ses portes dans la maison Price, à Chicoutimi, et avait été présenté par l'ancienne mairesse Josée Néron en septembre 2021.

L'ouverture initiale était prévue en novembre 2021.

En janvier dernier, Radio-Canada révélait que le protocole était suspendu et qu'une annonce devait se faire en temps et lieu. La Ville de Saguenay a finalement décidé de revoir l'ensemble du projet qui était sous la responsabilité du Carrefour jeunesse-emploi.

Le fait que la formule aurait fait en sorte que ça n'aurait pas livré les services nécessaires aux nouveaux arrivants, donc à un moment donné, ouvrir une maison pour l'ouvrir, ça ne sert à rien. Ça fait peut-être une belle image, mais ça ne sert à rien si au final les gens qui ont besoin de services ne sont pas capables de les recevoir , comme l'explique le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

Publicité

L'objectif est désormais de trouver une meilleure formule pour permettre aux nouveaux arrivants de recevoir les services dont ils ont besoin.

On ne nie absolument pas la nécessité d'offrir des services aux nouveaux arrivants. C'est nécessaire. La volonté de le faire est très claire, mais pour l'instant on est à déterminer avec tous les partenaires mobilisés, comment on va le faire pour que ce soit efficace , a conclu le porte-parole.

La Ville confirme que le Carrefour jeunesse-emploi n'est plus le mandataire dans ce dossier.

Avec les informations de Roby St-Gelais