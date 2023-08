Un peu plus d'un mois après avoir été congédié par les Lions de Trois-Rivières, Marc-André Bergeron s'est trouvé un nouvel emploi. Il devient le nouvel entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières midget AAA.

L'ancien directeur général de l'équipe de l’ ECHL prend la place de Rémi Royer qui a quitté pour les Tigres de Victoriaville plus tôt cette semaine.

Marc-André Bergeron affirme qu’il ne s'attendait pas à une telle offre.

Ça m’a vraiment surpris, ça m’a demandé quand même une certaine réflexion et je trouve tellement que c’est une catégorie intéressante, des jeunes de 15-16 ans qui ont le couteau entre les dents et c’est pour ça que je prends le défi , a-t-il expliqué.

Même s’il accepte de relever ce défi, Marc-André Bergeron ne sait pas s’il veut en faire sa carrière.

Est-ce que je veux être un coach de carrière, évoluer et être un coach du junior, puis de la ligue américaine ou nationale? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai aimé assez ça l'année passée pour le réessayer et puis le fait que c'est à Trois-Rivières, dans une organisation [dans laquelle] j'ai même moi-même déjà évolué, avec des jeunes qui sont dans la fleur de l'âge dans le développement, [ce sont les] caractéristiques qui ont mené à ma décision , ajoute l’ancien joueur de hockey professionnel.

Marc-André Bergeron a été limogé le 22 juin dernier, deux ans et demi après les débuts des Lions à Trois-Rivières. Il était vice-président et directeur général de la formation et a assuré l'intérim comme entraîneur-chef après le départ d'Éric Bélanger.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin