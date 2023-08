Omegle tente à nouveau de mettre fin à un procès pour trafic sexuel

Omegle tente à nouveau de mettre fin à une poursuite intentée contre l'entreprise en 2021. Le site web, conçu pour mettre des étrangers en contact, est l’objet d’une action en justice pour un cas de leurre et de distribution de pornographie juvénile impliquant un homme de Brandon, au Manitoba.

En 2021, une Américaine connue uniquement sous les initiales A.M. a entamé une poursuite de 22 millions $ contre Omegle. À l'âge de 11 ans, elle aurait été jumelée avec un Manitobain d’une trentaine d’années qui l'aurait agressée sexuellement.

Pendant trois ans, l'homme aurait forcé A.M. à envoyer des photos et des vidéos d'elle se livrant à des actes sexuels de son choix. D’après le document de la poursuite, son agresseur l'aurait également forcée à recruter d'autres enfants pour lui sur Omegle.

L'homme de Brandon a plaidé coupable devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, en 2021, de leurre et distribution de pornographie juvénile sur Internet. Il a été condamné à 8 ans et demi de prison.

Son identité n’est pas divulguée afin de protéger celle de ses victimes.

D’après la partie demanderesse, Omegle serait responsable puisqu’il s’agit d’un produit défectueux conçu parfaitement pour leurrer des enfants de manière anonyme et sans laisser de trace .

Le mois dernier, Omegle a déposé une requête de jugement sommaire, déclarant que la Loi sur la responsabilité des produits du Michigan devrait s'appliquer puisque A.M. y résidait. L’entreprise espère ainsi qu’un juge rendra une décision sans que l’affaire atteigne l’étape du procès.

Selon la requête, en vertu de la Loi sur la responsabilité des produits du Michigan, les réclamations relatives à la responsabilité des produits ont un délai de prescription de trois ans.

Elle estime que puisque A.M. n'a pas intenté une action en justice plus tôt, les dommages-intérêts du demandeur devraient être plafonnés à 280 000 $, qu’aucun dommage-intérêt punitif ne devrait être accordé et que la plainte pour trafic sexuel devrait être rejetée.

Omegle n’en est pas à sa première tentative de mettre fin au procès. L’entreprise avait précédemment déposé une requête pour l’annulation de la poursuite en vertu d'un article de loi américain qui protège en général les grandes entreprises technologiques.

Le juge Michael Mosman avait rejeté la requête.

Hausse des signalements liés à Omegle

Le Centre canadien de protection de l'enfance affirme avoir constaté une augmentation des signalements d'enfants exposés à de la violence sexuelle sur Omegle. Par rapport à 2021-2022, ces signalements ont augmenté de 122 %, selon l’organisation.

L'année dernière, une journaliste de CBC /Radio-Canada a enquêté sur le site web. En une heure, elle a été jumelée à plus de deux douzaines de personnes, dont la plupart étaient des hommes, nus ou hors caméra. Au moins cinq d'entre eux se masturbaient.

Lorsque vous vous connectez, vous rencontrez parfois quelqu'un, un homme adulte, dont les organes génitaux sont exposés dès le départ , explique Catherine Tabak, gestionnaire chez Cyberaide.

Nous savons que les délinquants utilisent ce site pour enregistrer, subrepticement, des enfants se livrant à des actes sexuels et en font le trafic.

Selon le Centre canadien de protection de l'enfance, sur environ 180 rapports reçus par Cyberaide, plus de 120 étaient liés à des communications à des fins sexuelles sur Omegle impliquant un enfant.

D’après Catherine Tabak, le Centre reçoit un signalement au sujet d’Omegle à tous les deux jours.

Elle estime que le gouvernement doit prendre des mesures pour réglementer davantage l'espace en ligne. Ces entreprises ont eu leur propre libre arbitre dans leur manière d'opérer et cela ne fonctionne tout simplement pas pour nous.

La conversation sur la vie privée et la liberté d'expression ne devrait jamais l'emporter sur la protection des enfants en ligne.

Avec les informations de Caroline Barghout