La nation naskapie de Kawawachikamach poursuivra ses efforts pour protéger la faune nordique au cours des prochaines années grâce notamment à une subvention d’un peu plus de 1,4 million de dollars dans le cadre de l'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire entre les Naskapis et le Québec.

Cette subvention, qui s’échelonnera sur une période de trois ans, assurera la pérennité du service d'assistants de la faune de la communauté naskapie, située à 15 kilomètres de la municipalité de Schefferville.

Ouvrir en mode plein écran Theresa Chemaganish est la cheffe de la communauté naskapie de Kawawachikamach. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

La nation naskapie est très heureuse que les agents de la faune puissent continuer de collaborer avec le Québec afin de surveiller le territoire et les animaux qui y vivent. Il s'agit également d'une occasion de joindre nos ancêtres et Nuchimiyuschiiy, notre territoire traditionnel , souligne dans un communiqué de presse la cheffe de la Nation naskapie de Kawawachikamach, Theresa Chemaganish.

Publicité

Le service d'assistants de la faune a d'ailleurs vu le jour en raison de l'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire entre les Naskapis et le Québec, qui a pour but de solidifier les liens entre la Nation naskapie et le gouvernement provincial principalement en ce qui a trait à la protection de la faune.

Québec satisfait de cette entente

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, ont fait l’annonce de cette nouvelle aide financière jeudi.

La Nation naskapie de Kawawachikamach joue un rôle clé en matière de protection de la faune, notamment pour la surveillance des activités de chasse, de pêche et de piégeage sur le territoire. Il s'agit d'un mandat essentiel pour préserver la richesse du patrimoine faunique québécois , rappelle M. Charette.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

De son côté, Ian Lafrenière indique par voie de communiqué que cette entente est une occasion de miser sur le leadership, les connaissances et le savoir ancestral des communautés autochtones en ce qui concerne les questions fauniques .

Depuis 2018, deux ententes ont déjà été préalablement signées entre la communauté de Kawawachikamach et le gouvernement provincial afin de soutenir la formation, le recrutement ainsi que le maintien des services d'assistants à la protection de la faune.