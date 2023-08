Des citoyens de Bonaventure demandent une enquête sur l’administration

Deux citoyens de Bonaventure ont lancé une pétition qui demande une enquête de Québec sur l’administration de la Municipalité.

Selon Jean-François Henry et Richard Léonard, la gestion des ressources humaines poserait problème au sein de l'administration municipale.

On aimerait que la Commission municipale vienne faire enquête sur l’administration à la Ville de Bonaventure , dit Jean-François Henry.

Il déplore les coûts de certains projets municipaux et estime que des membres du personnel de la Municipalité ont quitté leurs fonctions en raison du climat qui y règne.

Publicité

Souvent, ce sont des gens importants et qui sont difficiles à remplacer , ajoute Jean-François Henry.

On est des citoyens, on paye des taxes, donc, on a un droit de regard sur ce qui se passe. C'est normal et légitime de poser des questions, parce qu’avec de grosses dépenses, ce sont nos comptes de taxes qui montent , fait valoir M. Henry.

Des dépenses d’argent public liées aux relations de travail

En mars, le Conseil municipal de Bonaventure a octroyé un mandat à la firme Relais Expert-Conseil pour du soutien en lien avec les relations de travail .

Le mandat voté à l’unanimité par les conseillers présents prévoyait l’octroi d’un contrat à cette firme pour un montant maximal de 12 400 $ pour du soutien en gestion des relations de travail.

En juillet, la Ville a aussi voté l’octroi d’un mandat pour un exercice de facilitation/coaching en milieu de travail à Relais Expert-Conseil au coût de 2850 $.

Publicité

Ce sont les citoyens qui payent, mais quand on pose des questions, on nous dit que ce n’est pas de nos affaires, que ça ne nous regarde pas et que c’est confidentiel , indique Jean-François Henry.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue concernant la pétition.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 7 août.