Conflit de travail dans les ports de la C.-B. : début du vote sur l’entente de principe

Les quelque 7400 membres du Syndicat international des débardeurs et des magasiniers du Canada (ILWUC) ont commencé à voter jeudi sur l'entente de principe qui leur a été présenté cette semaine. Les travailleurs ont jusqu'à vendredi 18 h, heure du Pacifique, pour se prononcer.

Une ratification de cette entente par les membres de l’ ILWUC mettrait fin au conflit de travail qui perturbe, depuis plusieurs semaines, les activités des ports de la Colombie-Britannique.

Ce conflit a entraîné 13 jours de grève et l’interruption des activités portuaires dans plus de 30 sites et terminaux de la province, dont celui de Vancouver, le plus important au pays.

Une nouvelle grève, de moins de 24 heures, a également suivi quelques jours plus tard, après un premier rejet de l'accord de principe par le syndicat.

À la suite du second rejet de l'entente, fin juillet, le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a publié une lettre en ligne affirmant que l’incertitude ne pouvait plus durer.

Le ministre a ordonné au Conseil canadien des relations industrielles d’imposer une entente s’il jugeait qu’un accord négocié était hors de portée.

Il estime que la différence entre les positions de l'employeur et du syndicat est insuffisante pour justifier une reprise de la grève.

Le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers réitère, sur son site Internet, que l'exécutif syndical recommande aux membres de ratifier la proposition.

Environ 6000 membres du ILWUC sont dans le Grand Vancouver et 1000 sont à Prince Rupert et sa région. Le reste des membres travaillent sur l'île de Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran Le conflit a entraîné 13 jours d’interruption des activités portuaires en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin