Les résidents de Behchokǫ̀ de retour à la maison, 10 jours après avoir été évacués

Bonne nouvelle pour les résidents de Behchokǫ̀, aux Territoires du Nord-Ouest : le feu vert a été donné jeudi pour leur retour dans la communauté, 10 jours après avoir été évacués en raison d’un feu de forêt.

Le gouvernement communautaire de Behchokǫ̀ a annoncé en soirée mercredi que les résidents pouvaient revenir à la maison à partir de 10 h, jeudi.

Ce retour touche principalement les résidents de Rae. Les résidents d’Edzo, l’autre communauté faisant partie de Behchokǫ̀, ont pu reprendre le chemin de la maison plus tôt cette semaine. De leur côté, les gens qui vivent le long de Frank Channel doivent encore patienter avant de retourner chez eux.

Le chef de Behchokǫ̀, Clifford Daniels, croit que ce retour suscitera à la fois soulagement et appréhension. La plupart des évacués vont ressentir un sentiment de soulagement, de pouvoir enfin rentrer à la maison. Mais il y aura aussi un peu d’anxiété, je crois, car certaines personnes ne savent pas trop ce qu’elles découvriront sur place.

Le feu a ravagé certaines structures le long de la route 3 et à Behchokǫ̀, aux Territoires du Nord-Ouest.

Plus tôt cette semaine, les autorités ont confirmé que 19 maisons et chalets ont été détruits le long de la route 3 et dans la communauté de Rae.

Clifford Daniels dit que le gouvernement Tłı̨chǫ est en train d'évaluer comment aider les sinistrés.

On a un programme de logement en cours, visant principalement des travailleurs, mais on va voir ce qu’on peut faire avant que l’hiver arrive , dit le chef Daniels.

Les résidents qui utilisent leur maison ou chalet à des fins de pratiques traditionnelles autochtones pourraient être admissibles à une aide financière du gouvernement territorial grâce au programme d’indemnisation des chasseurs et des trappeurs en cas de catastrophe.

Être prêt à évacuer de nouveau

Ce retour dans la communauté ne marque toutefois pas la fin de l’état d’urgence : le feu qui a consumé plus de 113 000 hectares est toujours non maîtrisé et une alerte d’évacuation reste en vigueur. Ce qui veut dire que les résidents doivent être prêts à évacuer de nouveau, si besoin, avec un court préavis.

On va y aller un jour à la fois , explique Clifford Daniels. Espérons que nous ne nous ferons pas chasser de nouveau, parce que ça a été vraiment difficile. Mais s’il le faut, je pense que les gens comprennent que c’est une possibilité.

Le chef dit que des mesures seront prises pour éviter une nouvelle évacuation, par exemple en interdisant l'utilisation de véhicules tout-terrain qui risqueraient de provoquer des flammèches, alors que la sécheresse perdure.

L’agent d’information sur les feux Mike Westwick indique que des équipes seront toujours dans le secteur de Rae et Frank Channel pour éteindre les points chauds et établir un périmètre autour de la communauté. On tient à ce que les résidents sachent qu’avec la sécheresse et les vents provenant du lac, il y aura de la fumée dans le secteur , dit Mike Westwick.

Mike Westwick est un agent d'information des incendies pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Des équipes vont aussi attaquer le flanc est du feu, afin de prévenir sa progression vers la capitale, Yellowknife. Le feu se trouve à environ 42 kilomètres de la ville, mais de forts vents sont attendus vendredi, ce qui pourrait favoriser sa propagation en direction sud et est.

Les prochains jours seront cruciaux pour contrôler ce feu , a indiqué NWT Fire dans sa dernière mise à jour jeudi matin.

Francis Tessier-Burns et Shannon Scott