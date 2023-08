Après l'augmentation des maringouins, voilà que les rumeurs se confirment. Une plus grande présence de lucioles dans des endroits inhabituels est remarquée par les amateurs de plein air au Nouveau-Brunswick. Selon un biologiste, les conditions météorologiques de cette saison estivale favorisent ces insectes lumineux.

Gaétan Moreau est professeur de biologie à l’Université de Moncton. Il a lui aussi remarqué une augmentation de lucioles dans la province lors d’un voyage en camping près de Rogersville.

Il y avait des lucioles partout, c’était surprenant! Ça faisait des années que j’avais pas vu ça! , lance-t-il au micro de l’émission L’heure de Pointe d’ICI Acadie.

Selon lui, plusieurs conditions expliquent ce phénomène.

On a une année assez exceptionnelle en termes de précipitations, d’humidité et on pense que c’est en fait la nourriture qui est peut-être une partie de la réponse , dit Gaétan Moreau.

Les lucioles aiment beaucoup les limaces, aiment beaucoup les vers de terre et vont manger d’autres insectes. Cette année, la plupart des insectes ont été favorisés par cette augmentation de l’humidité et les conditions particulières qu’on a eues.

Selon le professeur en biologie, on estime à un peu plus d’une dizaine le nombre d’espèces de lucioles au Nouveau-Brunswick, et plus d’une centaine au Canada.

Communément appelées mouches à feu , les lucioles ne sont pas des mouches, mais font plutôt partie du groupe des coléoptères, précise Gaétan Moreau.

De jour, la plupart des gens sont incapables d'identifier une luciole , ajoute le biologiste en précisant que ce sont des insectes noirs avec une petite bande orangée sur la tête.

Toutefois, elles ne passent pas inaperçues à la tombée de la nuit, alors qu’elles produisent leur propre lumière au grand plaisir des petits et grands.

Un déclin mondial

Même si on voit une augmentation de lucioles dans les boisés urbains, les champs et les forêts d’arbustes, le biologiste souligne que cette espèce est toutefois en déclin au niveau mondial. L’utilisation de pesticides peut en être responsable, tout comme les lumières des villes et des véhicules qui peuvent perturber le cycle de reproduction des lucioles, ajoute Gaétan Moreau.

La luciole a un cycle de deux ans, ça veut peut-être dire que l'année prochaine, on va en avoir un peu plus. Après, ça va dépendre encore une fois des conditions écologiques.

Gaétan Moreau croit que tout le monde peut mettre l’épaule à la roue pour protéger cette espèce, en diminuant l’utilisation de pesticides ou en repoussant la tonte du gazon, comme le font plusieurs résidents au printemps, lors du mouvement citoyen Pas de tondeuse en mai.

Les lucioles, c’est positif. C’est des insectes qui mangent des organismes qui sont trop abondants, c'est un facteur de contrôle biologique.

