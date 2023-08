Des milliers de personnes ont manifesté dans le calme jeudi à Niamey et dans plusieurs autres villes du Niger en soutien au coup d'État qui a renversé le président élu, Mohamed Bazoum, séquestré depuis huit jours.

À Niamey, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la Concertation, avant de se disperser sans incident au milieu de la journée.

Elles sont venues à l'appel du M62 , une coalition d'organisations souverainistes de la société civile, le jour de la fête des 63 ans de l'indépendance du Niger de la France, ex-puissance coloniale qui y dispose de quelque 1500 soldats pour aider à combattre les groupes armés djihadistes qui sévissent dans ce pays.

À bas la France , Vive la Russie, vive Poutine , scandaient notamment les manifestants.

Les accès à l'ambassade française et à d'autres chancelleries proches étaient bloqués par les forces de l'ordre nigériennes, ont constaté des journalistes de l' AFP . Avant la manifestation, Paris avait rappelé que la sécurité des emprises et des personnels diplomatiques est une obligation au titre du droit international .

Depuis le coup d'État du 26 juillet dans ce pays producteur de pétrole et d'uranium, les relations avec Paris se sont dégradées. Des incidents dimanche, lors d'une manifestation devant l'ambassade de France, ont entraîné l'évacuation de plus de 500 Français.

Plusieurs milliers de personnes sont également descendues dans les rues d'Agadez, principale ville du nord du pays, à l'appel de la société civile.

Policiers, gendarmes et gardes nationaux ont été déployés pour sécuriser certains endroits, dont l'Alliance française , a indiqué à l' AFP un journaliste local.

Selon des sources locales et des images de la télévision publique, des manifestations similaires ont eu lieu à Tillabéri, ville de l'ouest au cœur d'une région régulièrement touchée par des attaques djihadistes, dans la capitale économique Madadi (sud) et à Filingué, la ville dont est originaire le chef de la junte, le général Abdourahamane Tiani.

C'est seulement la sécurité qui nous intéresse , qu'elle soit assurée par la Russie, la Chine ou la Turquie si elles veulent nous aider , a affirmé Issiaka Hamadou, jeune entrepreneur qui manifestait dans la capitale.

Nous, on ne veut plus les Français qui nous pillent depuis 1960. Ils sont là depuis et rien ne change! À quoi ils ont servi?