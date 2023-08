Mia Kelly en finale de la catégorie Chanson aux Jeux de la francophonie

L'autrice-compositrice-interprète de l'Outaouais Mia Kelly vient d’obtenir son laissez-passer pour la finale de la catégorie Chanson des Jeux de la francophonie, qui aura lieu vendredi, à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

C’est avec le titre Dépaysée que la représentante du Canada a réussi à séduire le jury de la compétition internationale, au sein de son groupe réunissant des artistes représentant le Gabon, le Niger, Haïti et le Togo.

Dans un échange avec Radio-Canada, Mia Kelly souligne tout son plaisir de représenter la francophonie canadienne. C’est tellement incroyable de pouvoir partager notre culture avec tant d’autres pays, de pouvoir entendre la musique d’ailleurs, de pouvoir jouer ensemble [...]. Et de pouvoir passer en finale, c’est un rêve , explique-t-elle.

Pour la finale prévue vendredi, Mia Kelly interprètera deux compositions, l'une en anglais et l'autre en français, dont la pièce Morphée tirée de son album Garden Through The War. Le public hier à Kinshasa a été tellement généreux et j’étais émue en quittant la scène, donc j’ai juste tellement hâte de retourner sur scène et de pouvoir montrer ce qu’est la musique canadienne, québécoise! , indique-t-elle.

Au terme de sa participation aux Jeux de la francophonie, Mia Kelly fera son retour dans la région, le 9 août, pour un concert au Motel Chelsea. Elle sera accompagnée sur scène de l’artiste australien Ben Morgan pour un spectacle 100 % folk, rock et blues.

Avec les informations de Camille Bourdeau