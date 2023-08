La coupe à blanc entraîne des inondations plus importantes, selon un chercheur de l’UBC

Un chercheur de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) soutient, dans une étude, que la coupe à blanc peut entraîner des inondations plus fréquentes, y compris des inondations de grande ampleur en Colombie-Britannique.

Selon Younes Alila, une réduction de cette méthode d’exploitation forestière et une plus grande attention portée à l'endroit où les arbres sont abattus contribueraient à réduire le risque d'inondation dans la province.

L’équipe du professeur de foresterie a concentré son étude sur deux régions de la Colombie-Britannique, situées au nord-ouest de Kamloops : le bassin versant de la rivière Deadman et celui du ruisseau Joe Ross.

Elle a découvert que lorsque seulement 21 % des arbres ont été abattus lors d'une coupe à blanc, la taille moyenne des inondations a augmenté de 38 % dans le bassin versant de la rivière Deadman et de 84 % dans la région du ruisseau Joe Ross.

Publicité

Ce qui distingue la région du ruisseau Joe Ross, c’est que les arbres ont été retirés des parties de montagnes couvertes de neige qui reçoivent plus de soleil. Pour ce qui est de la région de la rivière Deadman, de petits lacs parsèment la zone et aident à atténuer la fonte des neiges.

Selon Younes Alila, si l'environnement entourant les bassins versants intacts et plus vastes protège plus efficacement contre les inondations, notamment en aidant à ombrager la neige et à ralentir sa fonte, l'endroit où les arbres sont enlevés joue également un rôle essentiel dans l'augmentation des inondations due à la coupe à blanc.

D’après lui, l'ampleur des inondations dépend énormément des caractéristiques physiques d'un bassin versant qui perd ses arbres, telles que sa topographie, son orientation par rapport au soleil ou la proximité d'étendues d'eau qui peuvent recueillir la neige fondue.

Adopter des alternatives plus respectueuses

Younes Alila estime que les pratiques actuelles d'exploitation forestière en Colombie-Britannique peuvent accélérer la fonte des neiges dans certaines parties d'un bassin versant et coïncider avec la fonte d'autres zones.

En conséquence, nous amplifions les inondations en aval et c'est tout simplement la nature de la bête que nous appelons les effets cumulatifs , explique-t-il.

Selon lui, les études antérieures à 2009 ne portaient que sur l'augmentation de la taille des inondations et pas nécessairement sur l'augmentation de leur fréquence, sous-estimant à son avis l'impact des changements sur le terrain, tels que l'exploitation forestière.

Ouvrir en mode plein écran Des pluies torrentielles en Colombie-Britannique ont causé en quelques jours inondations, évacuations, fermetures de routes et glissements de terrain dans différents endroits de la province. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Maintenant que les recherches montrent à quel point les bassins hydrographiques peuvent être sensibles aux coupes à blanc, Younes Alila pense qu'il est grand temps d'envisager sérieusement de réduire le nombre de coupes à blanc au profit d'alternatives respectueuses des écosystèmes, telles que l'éclaircissement et la sélection d'arbres individuels pour la récolte, tout en préservant les arbres plus petits.

Il estime que la protection des petits arbres pourrait accélérer la repousse de 20 à 30 ans.

Je pense que les Britanno-Colombiens et l'écosystème de la Colombie-Britannique vont vivre un drame au cours des prochaines décennies, jusqu'à ce que le niveau de coupe à blanc que nous avons pratiqué se rétablisse, et il faudra des décennies pour qu'il se rétablisse.

Il espère que cette étude sera utile aux gouvernements de la province et aux Premières Nations.

Publicité

Un ajout bienvenu, dit le ministère des Forêts

Dans une déclaration, le ministère provincial des Forêts indique que les scientifiques examinent les cartes topographiques, les cartes géologiques de surface et les cartes détaillées de stabilité du terrain, et qu'ils tiennent compte de tous ces facteurs lorsqu'ils formulent leurs recommandations concernant la gestion des arbres et les limites de l’exploitation.

Le ministère ajoute que le gouvernement finance un nouveau programme d'innovation de 10 millions de dollars au Centre de recherche Bulkley Valley, dans le cadre de son engagement à développer et à mettre en œuvre des solutions de rechange aux pratiques de coupe à blanc.

Toute science et recherche, y compris [cette nouvelle étude] de UBC , qui peut contribuer à l'amélioration des pratiques forestières, est un ajout bienvenu à un domaine d'étude en constante évolution , indique la déclaration du ministère.

Avec les informations de La Presse canadienne