Deux jours après la sortie des résultats d’un sondage sur l’appui des Québécois envers la protection des caribous, une entreprise de la Côte-Nord se dit préoccupée pour son avenir et pour celui des communautés dépendantes de l'industrie forestière.

Déception et amertume : c'est ce que ressent le président de l'entreprise forestière Boisaco à Sacré-Cœur, Steeve St-Gelais, en lisant les résultats du sondage.

Mardi dernier, un sondage commandé par des chercheurs de l’Université Laval dévoilait l’opinion des Québécois concernant la protection des caribous forestiers et montagnards.

Les résultats sont clairs : la majorité des personnes répondantes s’attend à ce que le gouvernement en fasse plus pour protéger le caribou et souhaite que l'aire protégée du caribou soit agrandie. Or, ce scénario entraînerait la perte de 841 emplois à travers la province, dont 309 sur la Côte-Nord et 385 au Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

En voulant protéger l'animal dont l'espèce est menacée, les Québécois sont en faveur de mesures qui mettent en péril le travail de centaines de personnes, rappelle Steeve St-Gelais au micro de Bonjour la Côte.

Au-delà des pertes d’emploi, on parle de la vitalité d’un milieu, d’une communauté, de familles. Est-ce qu'on s'est assuré que les répondants pouvaient voir les répercussions des réponses qu’ils donnaient? , se questionne M. St-Gelais.

Il doute de l'objectivité dans la démarche des deux professeurs à l'origine de l'étude.

Pour nous, c’est encore et toujours une démarche qui se veut militante. Les personnes derrière cette étude sont anti-foresterie.

Selon lui, le rapport de la Commission dresse un portrait incomplet des impacts générés par une baisse du volume de bois alloué à l’industrie. Il avance que le déclin de la population dans les communautés de la région est en partie relié à la réduction des récoltes. On parle de la vie des gens. […] C'est fondamental qu'on préserve les éléments de vitalité du milieu et qu'on continue à en créer , milite-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Steeve St-Gelais est président de Boisaco, la PME la plus importante de la Haute-Côte-Nord. Elle génère 600 emplois à Sacré-Cœur. Photo : Radio-Canada

Si l'aire de protection du caribou est revue à la hausse, une baisse de l’ordre de 40 % de l'approvisionnement compromettrait la continuité des opérations de Boisaco et des entreprises partenaires. Le président est d'avis que des répercussions sur l’ensemble des travailleurs, des citoyens et des communautés se feront sentir.

Il n’y a par ailleurs pratiquement aucune source alternative d’approvisionnement pour l'organisation, l’éloignement constituant un important facteur invalidant , précise-t-il.

Une approche plus responsable

Si Steeve St-Gelais se sent lui aussi interpellé par la protection du caribou forestier, il ne croit pas que réduire l'activité forestière soit la solution. Selon lui, elle passe plutôt par un aménagement du territoire plus responsable, conforme avec les écosystèmes.

La vision actuelle est que l’humain est le problème de tout. Mais l’humain fait partie de l’écosystème, donc il faut trouver une façon d’adapter nos manières d’intervenir tout en s'assurant qu'on va continuer a bien aménager nos forêts , fait-il valoir.