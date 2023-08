Faible relève en pédopsychiatrie au Québec

Alors que les besoins sont importants en santé mentale auprès des plus jeunes au sortir de la pandémie, une des lignes de services manque de relève. En juillet, seulement cinq résidents ont été admis dans le programme de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au Québec alors qu’il y a 14 places et plusieurs postes à pourvoir dans les établissements.

Il ne s’agit que des admissions, le nombre de médecins résidents qui mènent à terme la formation est souvent plus faible. Ce n’est clairement pas assez, il faudrait minimalement remplir tous les postes, surtout qu’il y a une pénurie en ce moment. La relève ne suffira pas à combler les départs à la retraite, en cabinet ou autres , souligne Annie Loiseau, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent à Rimouski et présidente du Comité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ).

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

D’année en année, le programme peine à attirer la relève. Dans les dernières années, il était rare que le nombre de résidents admis dépasse la dizaine, il y a seulement en 2021 qu’il y en a eu 10, ce qui apparaît comme une anomalie aux yeux de différents acteurs.

Surtout qu’à l'époque, il n’y avait que 10 places dans le programme pour toute la province. Selon le responsable et conseiller stratégique du secteur des affaires médicales au Bureau de la coopération interuniversitaire, Michel Giguère, c’est d’ailleurs à partir de ce moment que le gouvernement a fait augmenter le nombre de places à 14.

Ouvrir en mode plein écran Selon Dre Annie Loiseau, la demande pour des services en santé mentale a augmenté dans les dernières années chez les enfants et adolescents. Photo : Radio-Canada

En 2023, il y a 54 postes vacants en pédopsychiatrie à l’échelle de la province. La Mauricie et le Centre-du-Québec, L’Est-de-l’île-de-Montréal, l’Outaouais, Lanaudière et les Laurentides sont les centres de services avec les plus hautes proportions de postes à pourvoir.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ces chiffres ne précisent pas les situations où les pédopsychiatres en poste ne sont pas en mesure de pratiquer, par exemple s’ils ont pris des obligations en enseignement et en recherche ou s’ils sont absents pour maladie ou en congés de maternité.

Publicité

Le programme de psychiatrie n’a pas de difficulté à remplir ses places, mais le cheminement est tout de même plus long pour le volet destiné aux enfants et adolescents.

Le cercle vicieux de la pression

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la difficulté d’attirer de nouveaux membres, mais le manque de ressources dans le réseau pourrait être une des raisons. Avec les besoins qui augmentent et la pénurie, on a une pression très énorme. Les résidents qui passent en pédopsychiatrie pendant leur cursus et ils voient ça, alors ça devient comme moins intéressant d’appliquer pour ce genre de résidence , avance Annie Loiseau.

Ouvrir en mode plein écran L’Association des médecins psychiatres du Québec veut aussi trouver des solutions pour améliorer la santé mentale du personnel soignant. Photo : Getty Images / Hinterhaus Productions

Le manque de professionnels dans les écoles, dans les CLSC et à la DPJ , fait en sorte que les besoins débordent souvent en pédopsychiatrie. Le pédopsychiatre se ramasse à faire du travail social, de la psychoéducation et toutes sortes de tâches qu’il ne devrait pas faire, pour lequel il n’a pas été formé , indique la médecin.

Selon elle, le système perd donc en efficacité et les listes d’attente s'allongent comme les pédopsychiatres doivent voir des cas qui pourraient être suivis par un autre professionnel, en plus des leurs.

Il y a plus de troubles de comportement, dans les écoles on voit plus de plans d’intervention. Il y a comme une espèce de lourdeur de tâche.

En plus d’être des spécialistes de la maladie mentale auprès des jeunes, ils doivent aussi traiter des cas de troubles neurodéveloppementaux complexes qui sont plus rares en psychiatrie adulte.

Ils doivent aussi impliquer la famille. Toutes les évaluations et les suivis sont aussi plus longs que ce qu’on fait chez l’adulte parce qu’il faut aussi composer avec la famille à qui on doit parler énormément. C’est important qu’ils soient là, mais ça allonge le temps des évaluations , précise la pédopsychiatre.

Pour pallier le manque et au surmenage de pédopsychiatres, le gouvernement du Québec permet aux psychiatres qui n’ont pas la surspécialité de voir des cas d’enfants et d’adolescents.

Même si ce n’est pas idéal, la mesure est appréciée. On ne peut pas combler tous les besoins pour les enfants et les adolescents, donc c’est souhaité que les psychiatres plus généraux puissent pratiquer auprès d’eux , relate Annie Loiseau.

Ouvrir en mode plein écran Certaines périodes sont particulièrement achalandées dans les urgences pédopsychiatriques, certains jeunes doivent être déplacés vers l'urgence psychiatrique générale parmi les adultes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une jeune surspécialité

Comme la pédopsychiatrie est une surspécialité, les résidents qui terminent en psychiatrie doivent ajouter une année de formation supplémentaire aux cinq années de résidences et quatre années d’études universitaires. Il y a également un examen de plus à faire à la fin du parcours.

Certaines universités demandent une formation complémentaire, un fellowship, d’un ou deux ans pour revenir travailler dans le milieu par la suite , ajoute Annie Loiseau.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’attrait du privé

Comme pour d’autres professions du milieu de la santé, les conditions de travail en établissement encouragent certains pédopsychiatres à se tourner vers la pratique en cabinet privé.

Ils contribuent quand même au réseau. Ils voient quand même beaucoup de cas, mais en cabinet il n’y a pas de garde, les horaires sont plus flexibles , soutient Annie Loiseau.

Ouvrir en mode plein écran L'intégration du privé dans le financement de la santé au Québec ne fait pas l'unanimité dans le milieu. Photo : Radio-Canada

Il n’y a pas de chiffres spécifiquement pour la pédopsychiatrie, mais environ 250 psychiatres, incluant les pédopsychiatres, sur les environ 1200 membres de l’AMPQ pratiquent au privé.

Publicité

Peut-être que si les règles étaient plus souples en établissement pour que quelqu’un puisse occuper un poste à temps partiel, il y aurait plus de gens qui resteraient en établissement , avance-t-elle.

D’autres solutions à envisager

Annie Loiseau indique que la problématique du manque de relève anime plusieurs discussions au sein de l’AMPQ. On en a souvent parlé dans notre comité. Je pense qu’on doit être des modèles de rôle positif, qu’on soit inspirant et qu’on ne soit pas non plus dans le cynisme, ça devient usant à la longue. Il faut que les résidents et les externes qui passent aient le goût de faire de la pédopsychiatrie , souligne-t-elle.

Au-delà de rendre la surspécialité plus attractive, il faudra des investissements. Ça fait longtemps que c’est sous-financer la santé mentale jeunesse, ça commence à l’être plus, mais on a un gros retard à rattraper. Il faut investir massivement dans tous les paliers de service jeunesse pour que le système soit efficace, que ce soit agréable de travailler dedans et que l’attente soit moins lourde , plaide la pédopsychiatre.