Une vague orange dans les forêts du Bas-Saint-Laurent

Depuis quelques jours, les mycologues amateurs et professionnels remarquent la forte présence d’un champignon d’une couleur orangée en forme de trompette. La chanterelle commune, de son nom scientifique cantharellus enelensis, est deux fois plus présente que l’an dernier, selon le constat de cueilleurs du Bas-Saint-Laurent.

Un mois de juillet plus chaud que la normale et des précipitations régulières expliqueraient en partie la forte prolifération du fruit du mycélium, soit la partie végétative des champignons, formée de filaments souterrains ramifiés.

On n'a jamais vu ça depuis au moins sept, huit ans, une vague orange comme ça!

Dernièrement, c’est par dizaine de kilos que partent chaque jour les chanterelles cueillies par l'entreprise La Cabottine-Saveurs indigènes vers les tables des restaurateurs ou sur les tablettes des marchés.

Ouvrir en mode plein écran Les chanterelles se font examiner une dernière fois avant de prendre la route vers les consommateurs. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Cueilleuse professionnelle depuis quatre ans pour l'entreprise, Marie-Phare Boucher est impressionnée devant cette abondance de chanterelles qui lui demande une organisation au quart de tour afin de bien gérer l’arrivage massif de champignons.

Je n'ai jamais vu autant de chanterelles, mais c'est ça qui est le fun en cueillette!

Sous ses mains, ce sont deux fois plus de champignons qui sont examinés depuis quelques jours. J'ai déjà vu des cueilleurs rentrer avec une vingtaine de kilos par jour en cueillette, j'avais l'impression qu'ils cueillaient plus vite que nous on pouvait en nettoyer , s’exclame-t-elle.

Dans la cour de l’entreprise, un conteneur de chantier a été transformé en atelier. À l'intérieur, des effluves de plusieurs variétés de champignons se mélangent à la chaleur des séchoirs.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Phare Boucher prépare les chanterelles pour le séchage. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Les employés y sculptent une à une chacune des chanterelles récoltées en forêt. Elles sont ensuite délicatement brossées et nettoyées avant d'être vendues en vrac ou transformées.

D'année en année, la quantité de produits disponibles dans le bois est une surprise pour les cueilleurs. Pour la première fois depuis son existence, l’entreprise familiale de Sainte-Angèle-de-Mérici a des surplus. Elle prévoit de conserver des champignons sous vide en vue d’une transformation future.

Ouvrir en mode plein écran Nadia Vaillancourt récolte des chanterelles communes. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Une porte d’entrée à la découverte des champignons

La chanterelle commune est un des champignons les plus faciles à identifier. Les néophytes en champignons, c'est souvent le premier champignon qu'ils vont cueillir , note Marie-Phare Boucher.

Elle a un goût absolument excellent, même ma fille trippe sur les chanterelles.

La biologiste Nadia Vaillancourt met toutefois en garde ceux qui s'intéressent à la cueillette de produits forestiers. Elle rappelle que les plantes sauvages peuvent être mortelles et ajoute que la note de passage lorsque l’on identifie un champignon dans le but de le consommer n’est pas 60 % comme à l'école, c'est 100 % .

Si on a le moindre doute que ce n’est pas l'espèce, on ne consomme pas!

Ouvrir en mode plein écran Nadia Vaillancourt dans la forêt en pleine cueillette Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Le Bas-Saint-Laurent, une terre favorable pour les champignons

Les chanterelles communes poussent principalement au milieu des conifères. Selon l’organisme Mycoquébec, le mycélium du champignon préfère s'associer à des arbres âgés de 15 à 18 ans.

Sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, on a plusieurs écosystèmes, plusieurs microclimats. Donc des fois, on commence à cueillir à un endroit, puis on en a pour trois, quatre semaines, puis on se déplace sur un autre site , explique Mme Vaillancourt.

Ouvrir en mode plein écran Pour trouver des chandelles, il faut parfois soulever des branches. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné