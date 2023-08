2 M$ pour le tourisme des Cantons-de-l’Est

Une aide financière gouvernementale de deux millions de dollars sera injectée dans le développement touristique des Cantons-de-l’Est. Au total, ce sont neuf organisations qui toucheront cette aide.

Organisations touristiques qui recevront des fonds: Corporation Ski & Golf Mont-Orford

Moulin à laine d'Ulverton

Zoo de Granby

Cohabitat Généroville S.E.N.C.

Hébergement aux cinq sens

Camping de la rivière Nicolet

Vallée du Mont Élan

Camping Aventure Mégantic

Halte des Pèlerins

Ces contributions financières, tirées du Fonds d’aide au tourisme (FAT), visent une hausse de l'achalandage dans les commerces régionaux. L’industrie touristique est une composante essentielle du développement économique des Cantons-de-l’Est. L’appui du gouvernement du Canada à ces neuf projets vient renforcer l’attractivité de notre magnifique région , indique la députée de Compton–Stanstead et ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, dans un communiqué.

Neuf projets des Cantons-de-l'Est bénéficieront d'une aide financière pour favoriser le tourisme régional. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Le FAT a été créé en pleine pandémie pour venir en aide aux commerces canadiens qui ont dû s’adapter en cette période de changements. Ce sont 500 millions de dollars qui ont été distribués partout au pays. Au Québec seulement, 292 projets ont eu recours à cette aide financière.

Le président de la Corporation Ski & Gold Mont Orford, Jacques Demers, s'est réjoui de l'investissement. Ça nous permet de penser à de nouveaux projets et de continuer d’avancer plutôt que de prendre des années avant de pouvoir investir. Ça fait toute la différence pour un OBNL qui a besoin de sous.

C’est plus difficile cet été au niveau du tourisme, on ne va pas se le cacher. C’est un retard qui va être difficile à rattraper, mais l'aide financière est fort appréciée par notre équipe , ajoute le directeur général du Zoo de Granby, Paul Gosselin.