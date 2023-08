Une course unique en son genre verra le jour à Grand-Saint-Esprit : une vingtaine d’équipes de quatre personnes s’affronteront lors d’une course de chaises de bureau le 11 août prochain.

La course à relais prendra forme sur la patinoire extérieure de la Municipalité, qui sera aménagée pour l’occasion notamment avec des balles de foin et des stations de réparations.

On voulait une activité qui allait [interpeller] les gens de tous les âges. Vous avez 4 ans ou 94 ans et vos jambes fonctionnent? Vous êtes capables de participer à notre course!