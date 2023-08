Le fabricant japonais de jeux vidéo Nintendo a annoncé jeudi avoir vendu 3,9 millions de consoles Switch d’avril à juin, ce qui représente une hausse de 13,9 % des ventes, de bons résultats pour un système vieillissant.

Ces résultats peuvent notamment être attribués à l’immense succès de Super Mario Bros. le film, qui s’est hissé au 15e rang du classement mondial des films ayant réalisé les meilleures recettes en salle, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Ouvrir en mode plein écran «Super Mario Bros, le film» est en salle depuis le 7 avril 2023 au Canada. Photo : Universal Pictures

Mais c’est surtout au plus récent jeu des aventures de Zelda, Tears of the Kingdom, que Nintendo peut lancer des fleurs. Le titre s’est vendu à 18,15 millions d’exemplaires en trois mois, dont 10 millions dans les trois premiers jours, ce qui en fait le meilleur démarrage de l’histoire pour un jeu de la marque nipponne.

Ouvrir en mode plein écran Les magasins étaient débordés à la sortie du jeu vidéo «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», qui connaît un immense succès. Photo : Nintendo

Nintendo prouve une fois de plus sa capacité à utiliser ses personnages de jeux vidéo populaires pour prolonger la durée de vie de sa console Switch, qui compte près de 130 millions d’appareils vendus depuis son lancement, en mars 2017.

L’entreprise prévoit tout de même en vendre 15 millions en tout durant l'exercice financier qui se termine à la fin de mars 2024, soit 16,5 % de moins par rapport à 2023.

Ces faibles prévisions tendent à donner du crédit à de nouvelles rumeurs concernant la prochaine console du groupe qui ont circulé dans la presse en début de semaine, faisant état de la sortie d'un nouvel appareil en 2024.

Avec les informations de Agence France-Presse et Reuters