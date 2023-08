Un partenariat LGBTQ+ qui passe de travers pour Bud Light

La compagnie derrière Bud Light, Anheuser-Busch Inbev, a annoncé jeudi que son chiffre d’affaires aux États-Unis a chuté de 10,5 % d’avril à juin par rapport à l’année précédente.

Ce déclin est en partie attribuable au boycottage de la bière Bud Light, qui s'est associée à une influenceuse transgenre pour un partenariat.

La compagnie a envoyé à l’influenceuse Dylan Mulvaney une canette à son effigie, qu’elle a montrée à ses 1,8 million d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Les réactions transphobes n’ont pas tardé et des conservateurs ont appelé à boycotter la marque. Bud Light a ainsi perdu sa place de bière la plus vendue aux États-Unis, après plus de 20 ans au sommet du palmarès.

Un « cas exceptionnel »

Pour Marc D. David, professeur titulaire en communication marketing à l’Université de Sherbrooke, il s’agit d’un cas exceptionnel . Il souligne qu’il n’est pas rare que des menaces de boycottage soient faites, mais qu’il est très peu fréquent de les voir se concrétiser.

Selon Jessica Darveau, professeure agrégée au Département de marketing de l’Université Laval, ce genre de phénomène est beaucoup plus présent aux États-Unis qu’au Canada.

Je pense qu'il y a des controverses qui se sont déjà produites au Québec et qui peuvent continuer à se produire, mais ce qu'on voit aux États-Unis, où un parti politique va appeler la population à boycotter une marque, je n'ai pas vu ça récemment dans le paysage québécois ou canadien , soutient-elle.

Il y a de l'opposition au Canada, mais elle est beaucoup moins marquée et beaucoup moins polarisée.

M. David est du même avis. Je pense qu’il y a une plus grande ouverture [au Canada] , indique-t-il. La nature socioculturelle et politique du Canada est vraiment très différente de celle des Américains , ajoute le professeur.

Selon lui, la polarisation autour des personnes issues des communautés LGBTQ+ est très importante en ce moment aux États-Unis.

Un type de marketing qui n'est pas toujours simple

Mme Darveau souligne que le marketing engagé comporte toujours le risque de s’aliéner une partie de la clientèle dont l’opinion diffère par rapport à un enjeu polarisant. Lorsque les marques entreprennent une action comme celle [de Bud Light], je pense qu'elles sont conscientes que ce n'est pas toute leur clientèle qui est interpellée , souligne-t-elle.

Outre le risque de perdre une partie de sa clientèle, la professeure rappelle que les communautés soutenues peuvent également émettre des critiques face à une telle campagne de marketing.

Il y a des risques que nos actions soient jugées comme plutôt superficielles par la clientèle.

Pour contrer ces risques, elle recommande aux entreprises d’impliquer une personne ciblée par la campagne dans le processus.

Même si le fait de s’engager dans un enjeu peut avoir des effets négatifs pour une marque, Mme Darveau soutient que les entreprises sont de plus en plus appelées à le faire.

Il y a quand même une grande pression, de la part d'une partie de la clientèle, pour se prononcer, pour prendre position sur des sujets, puis d'être des acteurs de changement , observe-t-elle.

Des entreprises qui montrent l'exemple

Au moment où le festival Fierté Montréal bat son plein, les marques québécoises et canadiennes sont nombreuses à défendre la cause LGBTQ+ .

C'est d'ailleurs le cas de l'entreprise québécoise Apéro à Zéro, qui vend des produits sans alcool comme des bières, des spiritueux, des vins et des champagnes. Sur son compte Instagram, le drapeau de la fierté est brandi.

Pour les deux copropriétaires, Sophie Anne Aubin et Marilou Lapointe, il va de soi de bien mettre en avant la communauté LGBTQ+ , dont elles font partie. Le cas de Bud Light n'affectera donc aucunement leur façon de faire.

Les deux entrepreneures sont elles aussi d'avis que le climat politique aux États-Unis est bien différent de celui du Canada et elles mentionnent recevoir très peu de commentaires négatifs par rapport à leur engagement.