Le festival électro VELD fête son 10e anniversaire à Toronto

C’est désormais un rendez-vous incontournable des amateurs de musique électronique et hip-hop depuis une décennie.

Le festival VELD est de retour en fin de semaine au parc Downsview avec son lot d’artistes internationaux et locaux comme Tiësto, Above & Beyond et le duo canadien Rezzmau5, réunissant deudmau5 et Rezz, tous deux natifs de Niagara Falls.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche du festival 2023 présente l'ensemble des artistes programmés. Photo : Festival VELD

À l’heure des super festivals internationaux consacrés au genre EDM (pour musique electric dance) en Amérique du Nord, le VELD, qui a lieu de vendredi à dimanche, s’est imposé en cultivant ses particularités.

Né à l’époque de l’explosion du mouvement, l’événement a pris rapidement le virage du rap en proposant une scène sur laquelle sont passés Cardi B et Future, se conformant aux attentes de Toronto, ville résolument tournée vers le hip-hop.

Au fil des ans, le VELD s’est aussi constitué l’image d’un festival à l’organisation impeccable qui offre un environnement qui se veut le plus sécuritaire possible pour les participants , selon son directeur musical, Talal Farisi.

Quand on veut se rendre à l’événement, on peut être découragé face à une telle avalanche de noms, parfois inconnus, sur les affiches. Cette année, plus d’une cinquantaine d’artistes sont répartis sur les trois scènes.

Les amateurs d’ambiance festive seront servis, mais les équipes du festival essayent aussi de satisfaire une clientèle connaisseuse de certains genres.

Les amateurs de trance et de dubstep seront certainement satisfaits avec la présence de grands noms comme l’Américain Illenium ou les Anglais Above & Beyond, qui sillonnent la planète depuis les années 2000.

Côté musique tech-house, les duos Solardo ou Gorgon City feront le bonheur du public rassemblé sous le chapiteau du Sirkus Stage, sans oublier la présence inédite vendredi soir d’une scène consacrée au rap anglais sur laquelle va se produire Central Cee et dont d’autres artistes seront assurément une découverte pour les curieux du genre.

L’objectif du festival reste de permettre aux participants de vivre une bonne expérience. Talal Farisi adore entendre dire que des mariages ont eu lieu à la suite d’une rencontre au VELD . Mais si l’événement parvient à rassembler les cœurs, il est aussi assurément un moment pour se rassasier les oreilles.