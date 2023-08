Un projet de tours menace le travail de la Ferme expérimentale, selon des scientifiques

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) prévient : si le projet de construction de deux nouvelles tours sur l’avenue Carling voit le jour, il risque de compromettre le travail de la Ferme expérimentale centrale.

Le promoteur Taggart Realty Management demande à la Ville d’augmenter la limite de hauteur actuellement permise au 1081 de l'avenue Carling afin de construire deux tours de 16 et 27 étages, juste à l'ouest du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa. L’entreprise affirme que les deux immeubles ajouteraient plus de 350 appartements à louer, y compris des logements abordables, alors qu’Ottawa est confrontée à une crise du logement.

Mais dans une lettre envoyée à la Ville en avril dernier, deux hauts fonctionnaires d' AAC exhortent la Municipalité à prendre en compte l’impact d’un tel projet sur la recherche menée à la Ferme expérimentale centrale, juste en face du projet. Des travaux essentiels pour produire des cultures plus aptes à supporter les changements climatiques, soulignent-ils.

Gavin Humphreys et Malcolm Morrison, chercheurs à la Ferme expérimentale, dans un champ de soja. Selon M. Humphreys, les deux tours proposées sur l'avenue Carling gêneraient le développement du blé qu'il étudie et compliqueraient ses recherches.

Le problème réside dans les ombres que les tours projetteraient sur le site, à compter du coucher du soleil. Celles-ci pourraient nuire à la floraison et interférer avec la photosynthèse, ce qui compromettrait les données sur lesquelles les chercheurs s'appuient.

70 jours de soleil en moins

Le directeur général pour la région du Québec et de l’Ontario au sein d’ AAC , Pascal Michel, qui fait partie des signataires de la lettre, rappelle que la recherche repose sur un équilibre délicat qui serait menacé par ces tours.

À ce stade, nous pensons que cela affecterait gravement la capacité à mener des recherches sur ces sites , a-t-il commenté en entrevue à CBC . Dans une expérience, si vous introduisez un bruit qui ne peut être contrôlé, l'intégrité des données peut être remise en question... Toutes ces variables représentent un véritable casse-tête pour les chercheurs.

La lettre était accompagnée d'une étude détaillée sur l’impact des ombres qui montrait que les terres situées juste au sud-est des tours proposées perdraient l'équivalent d'environ 70 jours de lumière du soleil par an.

Les effets diminuent avec la distance, mais les ombres compromettraient encore le travail dans d'importants champs de recherche sur les loams sablonneux, qui perdraient environ sept jours de rayonnement annuel.

Les champs actuellement utilisés pour ces recherches sont idéaux pour étudier les effets de la sécheresse sur les cultures. Les scientifiques y cultivent des variétés spéciales de blé, de soja, d'orge, de maïs et d'avoine qui pourraient mieux résister aux effets des changements climatiques.

Gavin Humphreys, qui travaille comme sélectionneur de blé à la Ferme expérimentale centrale, juge que les ombres interféreraient avec ses recherches, qui se concentrent sur tous les aspects, de la résistance aux maladies à la survie par temps froid, en hiver.

Cela rendrait plus difficile le développement de la culture. Elle ne serait pas représentative de ce que nous aurions si nous étions dans le champ d'un agriculteur où il n'y aurait pas d'ombres , a-t-il expliqué.

Une analyse des ombres réalisée par Hobin Architecture a montré que les ombres des tours tombaient sur la Ferme expérimentale centrale à différents moments, le 21 mai. À d'autres dates, jusqu'au mois d'août, les ombres étaient plus courtes, mais tout de même considérables.

Ce travail ne peut pas se faire ailleurs, du moins pas facilement.

Selon M. Michel, la Ferme présente des compositions de sol variées, idéales pour la recherche. M. Humphreys rappelle que sa situation centrale, dans une ville dotée de trois universités et d'une main-d'œuvre qualifiée, constitue également un avantage considérable pour la recherche.

Un projet conforme aux politiques de la Ville, dit le promoteur

Taggart Realty Management n'a pas répondu directement aux questions concernant les préoccupations de M. Michel. Mais son président, Jeff Parkes, a indiqué par courriel à CBC que le projet était conforme aux politiques d'urbanisme de la Ville en matière d'ombres projetées.

Il a ajouté que le projet a fait l'objet d'une vaste consultation publique qui a permis d’en façonner la conception, laquelle a été soumise à nouveau à la Ville à deux reprises.

Les tours envisagées sont désormais plus petites que les 28 et 22 étages initialement prévus. Elles sont également en retrait par rapport aux immeubles de faible hauteur situés au nord.

Le cabinet d'architectes Taggart assure que le nouveau projet est moins intimidant , avec un podium plus solide qui reproduit l'échelle, la texture et le rythme du quartier voisin .

Mais même en réduisant la taille des tours, celles-ci dépassent largement la hauteur d'environ neuf étages observée sur le côté sud du site, qui accueille actuellement un immeuble de bureaux médicaux de huit étages. Taggart souhaite démolir ce bâtiment et un stationnement voisin, dont la hauteur est encore plus basse.

Des résidents inquiets

La présidente de l'Association du quartier du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa, Karen Wright, qualifie les tours proposées de monolithiques . Selon elle, même le nouveau design ne permet pas d'atténuer la transition brutale avec les habitations voisines.

Selon la présidente de l'Association du quartier du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa, Karen Wright, même le nouveau design ne permet pas d'atténuer la transition brutale avec les habitations voisines.

La lettre cosignée par M. Michel suscite les craintes de Mme Wright. Pour elle, la Ferme expérimentale centrale est un atout unique pour la communauté. Fille d'agriculteur, elle se réjouit d'avoir un tel lieu en activité à deux pas de sa porte.

Ce n'est pas seulement un espace vert , a-t-elle rappelé. On parle de recherche agricole pour nous aider à nous nourrir.

Créée en 1886 à titre de station centrale de recherches pour le ministère fédéral de l’Agriculture, la Ferme expérimentale centrale est un lieu historique national. Mais elle est bordée des deux côtés par le chemin Baseline et l’avenue Carling, deux axes de circulation assez fréquentés, notamment par le transport en commun, où la Ville souhaite concentrer le développement.

Le 1081, avenue Carling pourrait donc constituer un test et Mme Wright craint que d'autres grandes tours puissent voir le jour, ensuite, et ajouter encore plus d’ombre sur le site de la Ferme.

Je pense qu'il y a des endroits spécifiques à surveiller et [où] peut-être limiter [le développement] si nous voulons protéger la Ferme.

La présidente de l'Association du quartier du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa, Karen Wright, estime que le projet d'immeuble de grande hauteur devrait ressembler davantage à un gâteau de mariage, avec des sections en retrait pour faciliter la transition, tout en respectant les besoins de la Ferme expérimentale centrale située à proximité.

[Ottawa] est une grande ville. L'intensification [urbaine] se fera partout. Et comme ce terrain-là est très particulier, je pense qu'il serait approprié d'envisager certaines restrictions.

Bientôt devant le Comité de la planification et du logement

La demande de zonage de Taggart doit être soumise au Comité de la planification et du logement de la Ville, le 16 août prochain.

Selon M. Michel, plus le bâtiment sera haut, plus l'impact sur la Ferme sera important. AAC est prêt à discuter avec la Municipalité, dit-il, afin de trouver une solution qui limiterait les dégâts.

Nous n'avons pas pour mission de dire à la Ville d'Ottawa quelle sera la hauteur de l'immeuble, bien sûr, mais il est certain que nous sommes déterminés à travailler avec tout le monde pour préserver les fonctions historiques, culturelles et scientifiques de la [Ferme expérimentale centrale].