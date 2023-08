La garde d’un chien au centre d’une bataille judiciaire en Ontario

Le chien Rocco Junior fait l'objet d'une poursuite inusitée en Ontario, parce que son premier propriétaire est mort. Sa propriétaire actuelle, Aliesha Verma, a obtenu un répit jeudi : elle pourra le garder pour l'instant à cause d'un vice de procédure devant le tribunal de Brampton.

La famille de son conjoint aujourd'hui décédé n'a pas respecté le protocole pour faire entendre sa requête comme prévu jeudi pour récupérer le chien en vertu de la loi sur les successions de l'Ontario.

La juge Lucille Shaw, de la Cour supérieure de l'Ontario, ne déroge pas au protocole. Au cours d'une audience virtuelle, elle explique que le demandeur lui a envoyé un mémoire de 36 pages, au lieu de 30 comme l'exige le règlement.

Ouvrir en mode plein écran La cause devait être entendue jeudi devant le tribunal de Brampton conformément à la décision d'un juge chargé des affaires courantes en avril 2023. Photo : (CBC News)

La magistrate ajoute qu'elle a reçu hier après-midi 1700 pages de documents additionnels relatifs à la requête de la famille Carvalho.

Publicité

Comment voulez-vous que je lise en si peu de temps toutes ces pages avant l'audience de ce matin? dit-elle en s'adressant à l'avocate des Carvalho, Tanya Pagliaroli.

Me Pagliaroli a insisté, sans succès, sur l'urgence de la cause pour que ses clients récupèrent le chien qu'ils n'ont pas vu depuis novembre 2022.

Rocco Junior restera donc pour le moment avec sa propriétaire actuelle, Aliesha Verma.

Un chien offert en cadeau

Le chien de races croisées âgé de 18 mois fait l'objet d'une bataille judiciaire inusitée en Ontario, parce que son propriétaire originel, Leonardo Carvalho, est aujourd'hui décédé.

Mme Verma a reçu en cadeau de son défunt petit ami Rocco Junior en février 2022. Le chiot n'était âgé que de 6 semaines.

La sœur de M. Carvalho n'en croit rien et s'est adressée aux tribunaux pour récupérer la garde du chien en tant qu'héritière des avoirs de son frère.

Ouvrir en mode plein écran Rocco Junior dans les bras de sa propriétaire actuelle, Aleisha Verma Photo : AVEC L'AUTORISATION D'ALEISHA VERMA

L'avocate de Mme Verma, Miranda Desa, explique que Rocco Junior a été acheté dans la rue et qu'il n'existe aucune preuve d'achat écrite comme un reçu ou un document officiel de la municipalité.

Publicité

Leonard Carvalho et Aliesha Verma avaient tous deux déboursé de l'argent pour l'acquérir.

Dans sa requête, la sœur de Leonard Carvalho affirme toutefois que Mme Verma n'a jamais été la propriétaire légale de Rocco Junior, qu'elle a refusé de le lui rendre et que la possession du chien demeure illégale au sens de la loi.

Nouvelle jurisprudence?

La cause est importante selon Me Desa, parce qu'il s'agit du premier cas de succession qui établira devant les tribunaux la propriété d'un animal de compagnie.

En Ontario, les animaux de compagnie ne bénéficient d'aucun droit familial aux yeux de la loi, parce qu'ils sont traités comme un bien commun.

Me Desa pense au contraire que les animaux de compagnie devraient recevoir une reconnaissance de leur sensibilité en tant qu'êtres individuels ou entités et non comme des objets.

La décision du tribunal risque de toucher bien des gens, car elle guidera à l'avenir la manière dont les différends au sujet des animaux de compagnie sont traités au moment du décès de leur propriétaire , poursuit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La page d'accueil du site GoFundMe d'Aleisha Verma Photo : AVEC L'AUTORISATION D'ALEISHA VERMA

Aliesha Verma n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue par l'intermédiaire de la page GoFundMe (Nouvelle fenêtre) qu'elle a créée pour obtenir des fonds afin de payer les honoraires de ses avocates.

On peut y lire que Rocco Junior n'est pas qu'un animal de compagnie, mais un membre de la famille et que sa maîtresse l'a élevé comme son propre fils .

Le site web indique en outre que l'animal est devenu une source constante de joie, de réconfort et de loyauté pour Aleisha, particulièrement après le décès de Leonard Carvalho.

Ma cliente est enseignante au public à Brampton et elle a besoin de l'aide du public pour conserver la garde de son chien , souligne Me Desa qui précise toutefois que Mme Verma est satisfaite de ce sursis.

Ouvrir en mode plein écran Rocco Junior à l'automne 2022 Photo : AVEC L'AUTORISATION D'ALEISHA VERMA

Dans un courriel qu'elle a envoyé après son coup de fil à Radio-Canada, l'avocate écrit que sa cliente s'inquiétait du fait qu'une heure d'audience n'aurait pas été suffisante pour entendre la requête ce matin.

Elle se dit maintenant soulagée que le juge qui entendra l'affaire ait suffisamment de temps pour examiner les preuves correctement et nous pensons qu'il est essentiel que l'affaire reçoive une attention équitable du public, même si cela engendra des coûts supplémentaires , conclut Me Desa.

Compte tenu du nombre de causes devant le tribunal de Brampton, la requête de la famille Carvalho pourrait bien n'être entendue qu'en 2024.

L'avocate de Mme Carvalho n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Les parties devront se rencontrer à nouveau à la mi-septembre pour fixer une nouvelle date d'audience.