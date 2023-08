Jeff Jackson remplace Bob Nicholson chez les Oilers

L'ancien agent de joueurs Jeff Jackson, dont la liste de clients comprenait la vedette Connor McDavid, a été nommé chef de la direction des opérations hockey des Oilers d'Edmonton, a annoncé l'équipe jeudi.

Les Oilers ont précisé que Jackson supervisera tous les aspects des équipes de l'organisation albertaine qui évoluent dans la LNH , dans la Ligue américaine de hockey et dans la Ligue junior de l'Ouest (WHL)

Jackson a été vice-président de Wasserman Hockey, une agence internationale réputée pour représenter de nombreuses vedettes de la LNH .

L'ancien avocat spécialisé dans les affaires et le divertissement apporte également une expérience significative de la LNH à son nouveau rôle, puisqu'il a été directeur général adjoint et directeur des opérations hockey pour les Maple Leafs de Toronto de 2006 à 2010.

En tant que joueur, Jackson a disputé 263 matchs dans la LNH avec les Maple Leafs, les Nordiques de Québec et les Blackhawks de Chicago.

Publicité

Il relèvera directement du propriétaire des Oilers, Daryl Katz, tandis que Ken Holland reste directeur général et président des opérations hockey. L'équipe a précisé que Holland relèvera de Jackson, qui succède dans ce rôle à Bob Nicholson.

Il apporte une vision, des connaissances et un leadership extraordinaires de l'industrie grâce à une expérience professionnelle unique qui est idéale pour ce rôle de direction , a déclaré Katz dans un communiqué.

Il comprend ce qu'il faut pour construire une organisation d'élite pour la LNH moderne et travaillera en étroite collaboration avec Ken et toute l'équipe pour mettre les Oilers dans la meilleure position possible pour gagner , a aussi affirmé le propriétaire des Oilers dans le communiqué.

Nicholson, un ancien chef de la direction à Hockey Canada, avait été embauché par les Oilers en 2014 et a occupé les fonctions de chef de la direction et président de l'équipe.

Sur le site internet de l'équipe, il est identifié à titre de conseiller spécial et de gouverneur adjoint.