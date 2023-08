Des taxes trop élevées pour les brasseurs dans le Nord

L’association des brasseries artisanales demande au gouvernement de l’Ontario provincial de revoir son système de taxation des bières.

Mike Perreault, directeur des opérations commerciales et cofondateur de la brasserie Gateway City Brewery à North Bay et membre de l’association, savait qu’en se lançant dans le secteur de la bière artisanale, les taxes seraient élevées.

Nos produits sont triplement touchés par les taxes. La majorité de la taxe que nous payons sur la bière est ontarienne.

Nous dépensons entre 5000 $ et 10 000 $ pour les taxes par mois et nous sommes une petite brasserie , soutient M. Perreault.

Publicité

En Ontario, la taxe imposée sur les bières est divisée en plusieurs catégories.

En fonction de la quantité et du contenant, elle peut atteindre près d’un dollar par litre. À cela s’ajoutent la taxe fédérale et la taxe de vente harmonisée.

La taxe de base sur la bière, estimée à 39,5 cents pour chaque litre, suivie d’une taxe sur le volume de bière fixée à 17,6 cents par litre.

De plus, lorsque les brasseries utilisent des contenants non réutilisables pour leurs produits, elles doivent également payer une taxe environnementale à hauteur de 8,93 cents pour chaque contenant utilisé, et ce, indépendamment de la taille de la brasserie.

Ouvrir en mode plein écran Selon Mike Perreault, l'association des brasseries artisanales souhaite que la taxe environnementale soit annulée. Photo : Mike Perreault

Mike Perreault indique que l’association souhaite que la taxe environnementale soit annulée.

De son côté, Luc Johnson, fondateur de la compagnie Whiskeyjack Beer à Haileybury, doit payer plus pour la redevance environnementale parce qu’il revend sa bière dans les magasins de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO).

Il explique qu’en somme la taxe pour une canette de 473 ml lui coûterait 36,05 cents par canette, ce qui réduit les profits compte tenu des prix des ingrédients, du transport, des contenants et des frais qui s’ajoutent lors de la vente par la LCBO .

Nous gagnons peut-être 23 cents la canette à la fin de la journée. Je ne pense pas que les consommateurs savent vraiment combien cette bière rapporte au gouvernement.

Des brasseries menacées par la hausse de la taxe

Dans une déclaration à CBC Toronto, le ministère des Finances de l’Ontario a précisé avoir mis sur pause une augmentation de la taxe sur la bière prévue par le gouvernement précédent.

Publicité

Il affirme également avoir annulé une augmentation de 3 cents par litre en 2018.

Toutefois, selon M. Perreault, ces actions ne sont pas suffisantes et le brasseur craint de devoir mettre les clés sous la porte si jamais les taxes venaient à augmenter de nouveau.