Québec accueille La mélodie du bonheur sur ses planches

Au tour de la salle Albert-Rousseau d’accueillir La mélodie du bonheur sur ses planches pendant un mois, après un passage remarqué à Montréal en début d’année. La comédie musicale, mise en scène par nul autre que Gregory Charles, met en avant un talent de la région qui ne passe pas inaperçu dans la distribution.

La mélodie du bonheur n'a plus besoin de présentation. Cette comédie musicale de Broadway a notamment été adaptée au grand écran en 1965 mettant en vedette Julie Andrews et Christopher Plummer. Elle retrace l’histoire de Maria et de la famille von Trapp au cœur de l’Autriche des années 1930, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

Pour la toute première fois de sa carrière multidisciplinaire, Gregory Charles revêt le costume de metteur en scène pour une comédie musicale, un nouveau rôle qui lui a permis de consolider ce qu’il avait déjà appris et qui lui permet de diriger à nouveau de jeunes interprètes.

Gregory Charles met en scène La mélodie du bonheur.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. Gregory Charles met en scène La mélodie du bonheur ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (Gregory Charles met en scène La mélodie du bonheur. 11 minutes 52 secondes) Durée de 11 minutes 52 secondes 11:52

Il y a un avantage et un privilège de travailler avec des jeunes étant donné que je les ai beaucoup côtoyés dans des chorales et à la télévision , a expliqué Gregory Charles en entrevue à l’émission Première heure sur les ondes de Radio-Canada à Québec.

Le spectacle met en vedette plus de 25 comédiens, chanteurs et danseurs, en plus d’un orchestre de 10 musiciens.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de Radio-Canada a eu accès aux répétitions avant la grande première de vendredi. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Une Maria de Québec

La jeune interprète du rôle phare de Maria Rainer - interprété par Julie Andrews dans le long métrage de 1965 - est native de Québec. Klara Martel-Laroche vient du monde de l’opéra et est candidate à la maîtrise au Conservatoire de musique de Montréal.

La comédienne et chanteuse a tiré son épingle du jeu parmi 3000 candidats en audition en interprétant non pas une, mais bien toutes les pièces du répertoire musical de La mélodie du bonheur.

Ouvrir en mode plein écran La Mélodie du bonheur, mise en scène par Gregory Charles, sera présentée dès le 4 août pour 13 représentations. Photo : Gracieuseté : Salle Albert Rousseau

« Elle est promise à un avenir absolument fantastique pour le jeu comme pour la voix complètement maîtrisée. Comme Julie Andrews, c’est impossible de ne pas l’aimer », ajoute Gregory Charles.

La mélodie du bonheur est présentée à la Salle Albert-Rousseau du 4 août au 3 septembre.