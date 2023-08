Le rappeur français Lomepal visé par une enquête pour viol

Le rappeur français Lomepal, 31 ans, est visé par une enquête préliminaire pour viol après une plainte déposée en 2020 pour des faits survenus en 2017 à New York, a indiqué jeudi le parquet de Paris.

Antoine Valentinelli, qui a pour nom de scène Lomepal, est connu notamment pour ses chansons Yeux disent et Trop beau. Il est actuellement en tournée et doit se produire dimanche à Cannes, dans le sud-est de la France.

Les investigations se poursuivent , a précisé le parquet.

Selon le journal Le Parisien, la plaignante serait une connaissance du rappeur. Les faits se seraient déroulés en 2017 à New York.

Rappeur à succès, Antoine Valentinelli, né à Paris, a commencé sa carrière sous le pseudonyme Jo Pump en 2010 avec le titre À la trappe, en duo avec l'une de vedettes de la scène rap française, Nekfeu.

Il a enchaîné les titres et les microalbums avant de sortir en 2017 son premier album, Flip, qui a connu un succès public. Est paru un an plus tard Jeannine, titre hommage à sa grand-mère.

Son dernier album, Mauvais ordre, est sorti en 2022.

Lomepal a collaboré avec des poids lourds du rap comme Nekfeu, Orelsan, Romeo Elvis ou encore Alpha Wann.

Il compte plus de 3 millions d'auditrices et d'auditeurs mensuels sur la plateforme musicale Spotify.

Toute l’industrie musicale est au courant , selon une rédactrice en chef

La rédactrice en chef du média en ligne Joly Môme, Jenna Boulmedais, avait révélé dans une publication sur Instagram le 19 juillet qu'elle entendait depuis deux ans des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d'Antoine Lomepal .

Toute l'industrie musicale est au courant. Ce silence n'est littéralement plus possible, tout comme de voir son nom en tête d'affiche de nombreux festivals , avait-elle dénoncé.

Jenna Boulmedais a reçu des menaces après cette publication et fait l'objet d'une plainte de la Fédération française de musique, selon son avocat, Me Anthony Winkel.