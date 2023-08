Voici Perucetus colossus, un animal marin aux proportions « colossales »

Les restes fossilisés d'un animal géant ont été mis au jour dans le désert d'Ica, le long de la côte sud du Pérou, par des paléontologues associés à l’Université de Pise, en Italie.

Le professeur Giovanni Bianucci et ses collègues pensent que ces restes, qui appartiennent à un ancêtre des baleines et des dauphins actuels, datent de près de 40 millions d'années.

L’animal a été baptisé Perucetus colossus pour souligner l’endroit de sa découverte et en référence à sa taille.

Ouvrir en mode plein écran Des paléontologues travaillent à l'excavation des vertèbres de Perucetus. Photo : Université de Pise/Giovanni Bianucci

Extraction difficile

Les ossements ont été découverts il y a plus de dix ans, mais des années ont ensuite été nécessaires pour les extraire du flanc d'une pente rocheuse abrupte dans une zone qui était autrefois sous l'eau et qui est connue pour ses riches fossiles marins.

Ce travail a permis de mettre au jour pas moins de 13 vertèbres de la colonne de la bête, quatre côtes et un os de la hanche.

Ses os étaient très grands et très denses. Par exemple, certaines vertèbres pesaient plus de 100 kilos et ses côtes mesuraient près de 1,4 mètre. Cette réalité laisse à penser que ce monstre marin était très lourd, fort probablement plus pesant que la baleine bleue qui détient le titre d’animal le plus lourd à ce jour.

Ouvrir en mode plein écran Un paléontologue manipule l'un des ossements fossilisés extraits. Photo : Université de Pise/Giovanni Bianucci

Bien que le squelette de Perucetus ne soit pas complet, des estimations basées sur la mesure des os préservés ainsi que sur des comparaisons avec une large base de données d'organismes vivants et fossiles indiquent que la masse de son squelette était d'environ 5 à 8 tonnes, soit au moins deux fois la masse du squelette du plus grand animal vivant, la baleine bleue , explique le professeur Bianucci.

En tout, Perucetus devait peser entre 94 et 375 tonnes (85 et 340 tonnes métriques). Les plus grandes baleines bleues se situent dans cette fourchette, à environ 200 tonnes (180 tonnes métriques).

Son corps s'étendait sur environ 20 mètres de long. Les baleines bleues peuvent être plus longues, certaines atteignant plus de 30 mètres.

La nouvelle baleine est peut-être l'animal le plus lourd de tous les temps, mais ce n'était probablement pas l'animal le plus long.

Ouvrir en mode plein écran Les ossements fossilisés de Perucetus colossus (Illustration artistique) Photo : Université de Pise/Giovanni Bianucci et Marco Merella

Selon la description de la bête publiée dans la revue Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais), la densité de ses os laisse à penser qu’elle passait le plus clair de son temps dans des eaux côtières peu profondes.

Son régime alimentaire reste toutefois difficile à déterminer. Sans le crâne, il est difficile de savoir ce que la baleine mangeait pour soutenir un corps aussi gros , a indiqué Eli Amson, paléontologue au Musée national d'histoire naturelle de Stuttgart, en Allemagne.

D'autres habitants des côtes, comme les lamantins, ont des os lourds qui leur permettent de rester près du fond marin. Il est donc possible que P. colossus ait également trouvé sa nourriture à cet endroit.