Démantèlement à Windsor d’un réseau de trafic de véhicules volés

Vingt-trois personnes font face à 279 accusations à la suite d'une vaste enquête sur un réseau de trafic de véhicules volés, ont annoncé plusieurs corps de police jeudi lors d'une conférence de presse.

Ce coup de filet a permis aux enquêteurs de retrouver 138 véhicules d'une valeur de plus de neuf millions de dollars et de saisir plus de 500 000 dollars de drogues illicites.

Différentes forces policières ont participé à cette opération appelée Fairfield, notamment la Police provinciale de l'Ontario, la police de Windsor, l'Agence des services frontaliers du Canada et les services de police de Peel et de London.

L'enquête lancée en avril 2022 par la police de Windsor a révélé qu'un groupe criminel volait des véhicules à Windsor et dans la région puis les exportait vers d'autres pays, y compris les Émirats arabes unis, le Koweït, le Liban, la Colombie et la République démocratique du Congo.

Publicité

Les trafiquants faisaient aussi du recel de numéros d'identification de véhicule pour revendre les voitures volées. C'est d'ailleurs ce stratagème qui a permis aux policiers d'intercepter une voiture volée en décembre 2022 sur l'autoroute 401 près de Kingston et de saisir près de 15 000 tablettes d'opioïde synthétique.

Selon les forces de l'ordre, les enquêteurs ont saisi en tout plus d'un millier de comprimés de méthamphétamine, plus de deux kg de cannabis, plus de 500 g de concentré de cannabis, 320 grammes de cocaïne, 144 635 dollars en monnaie canadienne et 26 698 dollars en monnaie américaine.

Sur les 23 accusés âgés de 26 à 64 ans, 14 sont originaires de la région de Windsor-Essex. Les autres sont de London, Mississauga, Kitchener, Woodbridge, Barrie, Richmond Hill et Toronto.

Un homme de 35 ans fait face à 46 chefs d'accusation.

Trois personnes inculpées sont toujours en prison, les autres ont été libérés en attendant leur comparution en cour qui devrait avoir lieu au courant des mois d'août et septembre.