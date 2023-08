De nouveaux retards de construction pour 19 maisons des aînés au Québec

Une vingtaine de maisons des aînés seront livrées plus tard que prévu, révèle une mise à jour des échéanciers de construction rendue publique par le ministère de la santé du Québec, jeudi. Il s'agit de nouveaux retards de plusieurs pour le grand projet de la Coalition avenir Québec.

Cette mise à jour était nécessaire en raison des ajustements aux échéanciers qui affectent l’ensemble des projets d’infrastructures gouvernementaux actuellement , explique le ministère, en introduction du document.

19 chantiers accumulent de nouveaux retards d'environ un trimestre. Les régions concernées sont le Centre-du-Québec (Victoriaville et Drummondville), l'Estrie (Granby et Coaticook), l'Outaouais (Gatineau-Est et Gatineau-Hull), l'Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda), la Côte-Nord (Havre-Saint-Pierre), Chaudière-Appalaches (Saint-Martin-de-Beauce), Laval (Sainte-Rose), les Laurentides (Mirabel et Blainville), la Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield, Carignan, Saint-Amable et Longueuil).

Les retards s'accumulent concernant les maisons des aînés, dont les coûts continuent de grimper jusqu'à un maximum de 1,6 million de dollars par place. Le calendrier ne cesse d'être revu depuis la promesse phare de la CAQ, lors de la campagne électorale de 2018.

En mai, Radio-Canada rapportait qu'un chantier de maison des aînés dure en moyenne deux ans (713 jours) avec un retard moyen de six mois.

Les premières maisons devaient initialement être livrées avant octobre 2022. Or, aucune n'a été livrée à temps. Il était ensuite question de livrer 33 maisons avant la fin de 2022. Mais une seule l'a été, celle de Sherbrooke.

Lors de l'étude des crédits du ministère, ce printemps, le gouvernement annonçait qu'un total de 18 maisons des aînés devaient être achevées avant la fin d'avril. Finalement, 17 maisons ont été livrées en date du 3 août.

Parmi les explications des retards, le ministère évoque depuis plusieurs mois la surchauffe du marché de la construction, le manque de main-d'œuvre dans le secteur et la pénurie de matériaux .

Selon un constructeur de maisons des aînés cité en mai par Radio-Canada, le manque de personnel pour accueillir les aînés serait aussi une cause des retards.

Livrées mais pas nécessairement ouvertes

Dans son document de mise à jour, le ministère précise que les dates de livraison ne correspondent pas à l’ouverture des installations. L’ouverture se fait dans les mois suivants la livraison du bâtiment en raison de la préparation des locaux et du personnel en vue de l’accueil des premiers résidents.

Des établissements sont contraints d'ouvrir les maisons des aînés par étape, en raison des difficultés à avoir la main-d'œuvre nécessaire.