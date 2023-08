Le tennis à l’honneur dans la région jeudi et vendredi

La tournée Sports Experts de Tennis Québec s’arrête au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il s’agit du trentième anniversaire de cette activité qui permet à des jeunes de s’initier au sport ou à ceux qui le pratiquent déjà d’améliorer leur jeu.

La tournée se tient jeudi soir à Alma, au centre multisport en cas de pluie. Vendredi, elle s’arrêtera à Saint-Honoré.

Selon le président de l’Association de tennis du Saguenay–Lac-Saint-Jean, François Émond, les bonnes performances d’athlètes canadiens sur la scène internationale contribuent à accroître l’intérêt des jeunes pour ce sport.

Ça a développé beaucoup de joueurs qui développent le goût pour le sport et d’avoir du plaisir. Le but, c’est ça. Donner le goût aux gens de jouer et surtout aux jeunes la chance de trouver une passion pour le tennis. C’est un sport abordable et on est chanceux parce qu’on a beaucoup de terrains dans la municipalité qui permettent aux gens de jouer à moindres coûts , a fait valoir le président.

La disponibilité des terrains demeure toutefois un enjeu puisque la popularité grandissante du tennis léger (pickleball) contribue au phénomène de rareté.