COP28 : une firme associée aux pétrolières au pavillon du Canada

Après avoir été vivement critiqué l'an dernier pour avoir inclus des représentants de l’industrie des énergies fossiles dans sa délégation à la COP27 sur les changements climatiques, le gouvernement du Canada fait de nouveau appel, pour la COP28, à une firme qui a pour clients des géants du pétrole.

Le ministère de l'Environnement et du Changement climatique (ECCC) a octroyé pour une deuxième année un contrat à GLOBE Series et Delphi, compagnies sœurs réunies sous la bannière de Profoundry, afin de soutenir le programme du pavillon du Canada à la COP28 à Dubaï , selon un communiqué.

GLOBE Series est une entreprise qui se spécialise dans l'organisation d'évènements portant sur le développement durable tandis que Delphi est une firme de consultants qui accompagne les compagnies dans l'atteinte de la carboneutralité.

Delphi compte au nombre de ses clients des entreprises du secteur pétrolier et gazier comme Suncor, Shell, Enbridge, Chevron, Cenovus, ConocoPhillips, Alliance Pipeline et le groupe de pression Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP).

Contacté par Radio-Canada, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique a indiqué que GLOBE Series et Delphi, sélectionnées à la suite d’un appel d’offres, auront pour mandat d’aider le Canada à organiser et à choisir les activités qui se tiendront à son pavillon.

N’y voyant pas de conflit d'intérêts, le ministère a expliqué que le groupe Globe-Delphi aidera à trier les propositions [...] et soutiendra le développement de l’ébauche de programme .

Le gouvernement se gardera néanmoins le pouvoir d’examen final et de prise de décision sur la sélection finale des événements qui seront présentés au pavillon du Canada , a précisé une porte-parole du ministère.

Pas de place pour les pollueurs

Déçues, des organisations de défense de l'environnement ont déploré que le Canada accorde à nouveau une place à l'industrie. Selon Greenpeace, les représentants du secteur pétrolier et gazier conviés aux grandes rencontres sur le climat en profitent pour faire de l'écoblanchiment .

À quatre mois de la COP28, le gouvernement fédéral doit envoyer un message clair aux pollueurs : l’industrie est à l'origine de cette crise. Elle doit contribuer à la résoudre et réparer les dommages qu’elle a sciemment causés , a réagi Salomé Sané, chargée de campagne climat chez Greenpeace Canada.

En s’associant à un cabinet qui compte parmi ses clients quelques-uns des plus gros pollueurs mondiaux, le Canada est complice des tentatives d'écoblanchiment de l’industrie.

De son côté, l'organisation Environmental Defence a accusé le Canada d'avoir honteusement mis en valeur des membres de l'industrie à l'occasion de la COP27, l'an dernier.

Il serait extrêmement mal venu pour Environnement et Changement climatique Canada et ses partenaires de refaire l'erreur cette année , a déclaré Aliénor Rougeot, chargée de campagne climat et énergie auprès d'Environmental Defence.

Mme Rougeot en a profité pour appeler les Nations unies à élaborer un cadre réglementaire qui préviendrait ce type de conflit d'intérêts . Qu'il s'agisse de la présidence de la COP, des membres accrédités à ces sommets ou des événements organisés au pavillon du Canada, il n'y a pas de place pour les pollueurs et leurs défenseurs , a-t-elle tranché.

Équiterre, qui a également souligné que beaucoup de place avait été faite à l'industrie fossile à la COP27, a dit attendre de voir la programmation du pavillon du Canada à Dubaï avant de juger du travail de Delphi. On espère que le tir sera corrigé cette année , a indiqué son porte-parole, Anthony Côté-Leduc.

Ouvrir en mode plein écran Le pavillon du Canada lors de la COP27 sur les changements climatiques à Charm el-Cheikh, en Égypte, en 2022. Photo : Image tirée du site de GLOBE Series

À Charm el-Cheikh, le Canada s’était en effet trouvé contraint de défendre son programme, où l’industrie pétrolière et gazière avait réussi à se tailler une place. Des compagnies comme Enbridge, dont les oléoducs acheminent du pétrole brut et du gaz naturel en Amérique du Nord, faisaient notamment partie de la délégation canadienne.

Le consortium Pathways Alliance, qui réunit les plus grands producteurs de sables bitumineux au pays – Suncor, Cenovus, ConocoPhilipps, Imperial, Canadian Natural et Meg Energy –, avait été invité à organiser un événement sous la thématique de la décarbonation. Modérée par le vice-président de Pathways Alliance, Mike Cameron, la conférence avait pour but de présenter les solutions mises en avant par l’industrie pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Peu de temps après l’ouverture de la COP27, près d’une trentaine d’organisations, dont la Fondation David Suzuki, le Réseau action climat Canada, Équiterre et Environmental Defence, avaient réclamé dans une lettre ouverte l’annulation du panel et l’expulsion des compagnies pétrolières du pavillon du Canada.

Ces dernières, pouvait-on lire, continuent de présenter des technologies qui n’ont pas fait leurs preuves, par exemple la capture et le stockage du carbone, comme une solution à la crise environnementale .

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, avait toutefois défendu la décision du Canada, arguant qu’il fallait travailler de pair avec l’industrie pétrolière et gazière pour assurer la transition énergétique. [Ces entreprises] peuvent faire entendre leur voix comme tout le monde, mais ce qui est important, c’est de voir des résultats , avait-il déclaré.

Après la COP27, où un nombre record de 636 lobbyistes du secteur des énergies fossiles avaient été accrédités, la COP28 sera accueillie à la fin de novembre par les Émirats arabes unis, où la présidence sera assurée par le PDG de la compagnie nationale pétrolière d’Abou Dhabi.

Des organisations environnementales ont eu tôt fait de décrier cette nomination, qualifiée de conflit d'intérêts scandaleux .

GLOBE Series et Delphi n’avaient pas répondu à nos demandes au moment de la rédaction de ces lignes.