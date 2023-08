Projet de loi 23 : des bâtiments patrimoniaux de Windsor pourraient disparaître

Plus de 1200 bâtiments d'importance culturelle à Windsor sont protégés par le registre du patrimoine de la Ville, mais les choses pourraient changer rapidement si la Municipalité ne prend pas davantage de mesures pour les protéger.

884 de ces bâtiments répertoriés devront en effet être retirés du registre du patrimoine municipal en raison d'une disposition du projet de loi 23 qui doit faciliter la construction de nouveaux logements, ce qui pourrait permettre leur démolition.

Une modification importante de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario exige que les biens inscrits au Registre du patrimoine municipal soient retirés du registre si le conseil n'émet pas d'avis d'intention de désigner le bien avant le 1er janvier 2025 , précise le personnel dans un rapport présenté mardi soir au comité du développement et du patrimoine de la Ville.

Une fois retiré du registre, le bien ne pourra pas y être réinscrit pendant une période de cinq ans, est-il précisé.

Selon le personnel municipal, cette disposition permet de lever toutes restrictions administratives concernant des bâtiments qui auraient pu être ajoutés au registre il y a des années pour permettre leur démolition.

Cela signifie également que la Ville doit maintenant examiner les mesures à prendre concernant les centaines de bâtiments inscrits sur le registre du patrimoine.

Une situation frustrante pour le conseiller Fred Francis, qui siège au comité du patrimoine.

Quand je lis cela, je constate littéralement que la province et, dans ce cas, la Ville n'ont pas les mêmes priorités par rapport à ce qu'on nous demande : une course à la construction, à la construction, à la construction , dit-il.

Mais maintenant, nous devons nous assurer que nous ne détruisons pas des biens patrimoniaux que nous ne voulons pas détruire. Je me demande si, dans 10 ou 15 ans, nous regretterons de ne pas avoir freiné un peu plus tôt. C'est ce qui me préoccupe , poursuit-il.

Pour le conseiller Kieran McKenzie, la province devait être informée du problème auquel Windsor et les autres municipalités de la province sont actuellement confrontées.

Étant donné qu'il s'agit de leurs initiatives, de leur orientation politique et de leur orientation législative, je pense qu'il incombe à la province d'être un meilleur partenaire pour les municipalités, au moins en particulier, afin d'obtenir ces désignations , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de maisons du quartier Walkerville pourraient être désignées. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Un travail colossal

Le personnel municipal a recommandé une série d'options pour faire face à ce changement imminent. L'une de ces stratégies proposées est de poursuivre l'étude du district de conservation du patrimoine du quartier Walkerville, pour laquelle la Ville est actuellement à la recherche d'un consultant.

Environ 34 % des maisons patrimoniales classées de Windsor se trouvent dans cette zone, indique le personnel dans son rapport. Jusqu'à 300 maisons classées pourraient être protégées grâce à ce processus, est-il précisé.

La Ville pourrait également envisager de désigner par lots des maisons et des bâtiments qui présentent des caractéristiques patrimoniales similaires.

De nombreuses municipalités ne désignent qu'une poignée de propriétés par an en raison du processus de recherche nécessaire, explique Tammy Dewhirst, présidente de la section Windsor-Essex de l'Architectural Conservancy of Ontario (ACO).

C'est une tâche énorme. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire dans un court laps de temps. C'est pourquoi, comme le suggère le rapport, ils se concentrent sur les zones patrimoniales centrales , souligne-t-elle.

Le comité du patrimoine de la Ville a approuvé les recommandations, avec l'ajout par le conseiller McKenzie d'une lettre au bureau du premier ministre, aux ministères concernés et aux députés locaux pour les alerter sur la question des inscriptions au patrimoine.

Le rapport sera examiné par le conseil municipal lors de sa réunion de septembre.

