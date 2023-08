L’AMBM et le CDEM reçoivent près de 1 M$ pour promouvoir le tourisme francophone et métis

Le ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et député de Saint-Boniface–Saint-Vital, Daniel Vandal, annonce un investissement de plus de 1 million $ pour favoriser le tourisme dans les communautés francophones et métisses au Manitoba et promouvoir leur histoire et leur culture.

Cet investissement, fait par l’intermédiaire du Fonds d’aide au tourisme, soutient deux projets qui reçoivent respectivement environ 500 000 $ chacun.

Le premier, mené par l’Association des municipalités bilingues du Manitoba ( AMBM ), consiste en une initiative de développement des destinations francophones et métisses du Manitoba, notamment grâce à l’installation de panneaux d’interprétation et d’orientation à l’intention des touristes , peut-on lire dans un communiqué.

Le second, dont est responsable le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba ( CDEM ), consiste en la création d’une série de nouvelles attractions touristiques à Saint-Boniface et dans des communautés bilingues des régions rurales du Manitoba .

Le ministre souligne le rôle important du tourisme dans l’économie du Manitoba et le rôle joué par les communautés francophones et métisses dans ce secteur.

Au Manitoba, on trouve des communautés francophones dynamiques et profondément enracinées, et notre gouvernement est heureux d’appuyer la promotion du patrimoine francophone et métis. J’ai hâte de découvrir avec d’autres ces projets qui racontent la fierté d’être francophone et Métis au Manitoba.

La ZAC du boulevard Provencher reçoit, pour sa part, 23 500 $ pour créer des expositions d’art extérieures .

Plus d'informations à venir.