La police d'Halifax envisage plusieurs idées pour recruter plus d'agents, car le corps policier fait face à des absences de longue durée et à un grand nombre de départs à la retraite possibles au cours des prochaines années.

Le chef Dan Kinsella a fait le point sur la dotation et le recrutement du conseil des commissaires de police de la ville lors de sa réunion le 2 aout 2023.

Nous faisons ce que tout le monde fait et nous essayons également d'améliorer notre jeu en ce qui concerne les incitatifs , dit le chef de police, Dan Kinsella.

Le syndicat de la force a déjà soulevé le problème de nombreux agents qui démissionnent du corps policier pour passer à la GRC , et une étude en mars a montré une augmentation de plus de 259 % des heures d'absence de longue durée au cours des 10 dernières années.

Bon nombre de ces absences, selon le rapport, étaient dues à des accidents du travail, qui ont aussi augmenté durant cette même période. Un groupe de travail a déjà été mis en place pour gérer les recommandations de cette étude.

Dan Kinsella indique aussi que 74 policiers sont admissibles à la retraite en 2023, même s’il est peu probable que ces personnes partent pour l'instant. Ce nombre tombe à 16 l'année prochaine et à 20 en 2025, avec un total de 208 agents admissibles à la retraite d'ici 2029.

Ouvrir en mode plein écran Un policier patrouille la ville d'Halifax sur son vélo. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La police régionale d’Halifax prévoit donc organiser une classe de cadets chaque année pendant les sept prochaines années pour remplacer ces agents qui partent.

La conseillère Becky Kent, qui préside le Conseil des commissaires de police d'Halifax, a soulevé l'idée de supprimer les frais de scolarité de 10 000 $ pour suivre le cours de formation interne de la police d'Halifax. Elle croit que ça pourrait aider à attirer des personnes plus âgées qui ont des familles et qui ne peuvent pas se permettre de s'absenter pendant des mois sans rémunération.

Dan Kinsella dit que ça fait partie des possibilités de même que de verser un salaire aux jeunes recrues, comme le font d’autres organisations. Il ajoute que la force examine de près le modèle de rémunération des recrues du Service des incendies d’Halifax.

Ouvrir en mode plein écran Dan Kinsella, chef de la police d'Halifax. Photo : CBC

Le chef de police à l’intention de revenir devant le conseil d'administration pour demander de l’argent pour soutenir ces plans.

Il admet que l'épuisement professionnel, les besoins en santé mentale et une perception négative de la police sont des défis auxquels les forces de police d'Amérique du Nord doivent faire face quand il s’agit de recruter et de retenir leurs membres.

Il croit que la force s’améliore avec l’embauche d'un psychologue et d'une infirmière en ergothérapie devrait avoir un impact sur la santé mentale des agents et aider les gens à reprendre le travail plus rapidement.

Nous allons vraiment dans la bonne direction , dit-il.

Dan Kinsella note que depuis 2019, 121 membres sont partis, mais 137 ont été embauchés.

Il croit aussi qu’un nouveau quartier général aiderait au recrutement. Le principal problème du bâtiment existant de la rue Gottingen est qu’il est âgé de 48 ans, et qu’il pose des problèmes de santé et de sécurité.