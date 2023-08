Adam Knauff désespère de se faire entendre devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario pour la plainte qu'il a déposée en 2017 pour discrimination contre son employeur concernant ses choix alimentaires. Il cite le Code des droits de la personne de l'Ontario dans lequel les croyances non religieuses sont inscrites depuis 2015.

Adam Knauff aimerait bien partir combattre les incendies qui font rage au Canada, à un moment où toutes les ressources humaines sont requises.

Alors que le pays connaît les pires feux de forêt de son histoire, je suis à la maison, parce que le ministère ne peut pas répondre à mes besoins alimentaires , dit-il au téléphone.

À lire aussi : Le Canada traverse la pire saison des feux de forêt de son histoire

L'Ontarien de 44 ans affirme qu'il a fait l'objet d'une discrimination basée sur son éthique alimentaire et qu'il a été injustement discipliné, lorsqu'il a voulu faire entendre sa voix.

Publicité

M. Knauff est sapeur-pompier depuis 2008 et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario, l'a généralement accommodé dans les endroits où il était déployé.

Les choses tournent toutefois au vinaigre lorsqu'il est envoyé à William's Lake en Colombie-Britannique en 2017.

Dans cette partie des Rocheuses, il n'obtient plus les repas de son choix. Bien que dans une nouvelle province, le ministère ontarien est toujours responsable de lui et de son équipe.

Ouvrir en mode plein écran Un incendie de forêt près de William's Lake vu à partir d'un hélicoptère Chinook des Forces canadiennes en 2017. Photo : La Presse canadienne / Daniel Dyck

À en croire des documents judiciaires, M. Knauff ne peut sortir du village isolé pour aller faire ses emplettes à l'épicerie.

Publicité

La nourriture destinée à son équipe sur le terrain est préparée et apportée par un sous-traitant du ministère.

M. Knauff mange au début des noix, des fruits et légumes, mais les repas qu'on lui offre ne sont pas véganes ou, s'ils le sont, ont été contaminés avec des produits carnés comme l'indiquent les documents.

L'Ontarien finit par ne plus manger, [il] commence à faiblir et à devenir léthargique .

Je me suis plaint, mais on me disait toujours qu'ils étaient en train de chercher une solution , se rappelle-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Dans sa plainte, Adam Knauff affirme qu'il s'est senti humilié, qu'il a dû endurer anxiété, détresse émotionnelle et épuisement, et que sa réputation a été entachée. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Après plusieurs emportements et l'usage d'un langage grossier contre un cuisinier, il est suspendu durant trois jours sans salaire et renvoyé chez lui en Ontario.

Ils m'ont empêché de travailler ailleurs au Canada pour le reste de l'année et toute l'année 2018 , dit-il. C'est absurde, on m'a puni parce que je ne souhaite aucun mal aux animaux?

Convaincu de la justesse de ses convictions, il porte plainte devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Je n'en pouvais plus qu'on me traite de façon irrespectueuse et discriminatoire au travail , confie-t-il.

Un style de vie singulier

Adam Knauff est né et a grandi à Thunder Bay jusqu'à l'université. Après quelques cours, il décide, à 20 ans, de voyager dans le monde pour planter des arbres et assumer son mode de vie particulier.

Avec la naïveté de mon jeune âge, ce travail correspondait bien à mes idéaux, soit la protection des forêts et la conservation des ressources , dit-il.

Adam Knauff est devenu végétarien à l'adolescence avant de devenir végane à l'âge adulte, parce qu'il se dit contre la cruauté à l'endroit des bêtes, l'exploitation des vaches laitières et des poules pondeuses et la pratique intensive de la monoculture.

J'ai réalisé à l'adolescence que l'industrie laitière nous trompait en faisant croire que les vaches n'étaient pas maltraitées pour leur lait, mais le contact avec la campagne m'a ouvert les yeux sur le traitement réel des vaches laitières , se souvient-il.

Ouvrir en mode plein écran Adam Knauff, que l'on voit ici au repos dans un lieu non précisé et à une date indéterminée, est depuis un an en congé sans solde. Photo : AVEC L'AUTORISATION D'ANIMAL JUSTICE

Le sapeur-pompier a obtenu l'appui du groupe Animal Justice, qui défend les droits des animaux.

Il est important de faire reconnaître le véganisme comme une croyance, parce qu'il est difficile dans certaines circonstances de mettre en pratique ses convictions , explique sa directrice, Camille Labchuk.

L'avocate pense qu'Adam Knauff n'a pas été traité avec respect, parce que son employeur lui a donné des repas qu'il ne pouvait manger alors qu'il était au courant de ses choix alimentaires.

Une foi inconditionnelle

Six ans plus tard, Adam Knauff affirme aujourd'hui qu'il ne se bat plus seulement pour faire valoir ses droits au travail, mais pour la cause de tous les véganes au Canada.

Je le fais pour la protection et la libération des animaux et sensibiliser le public à l'éthique alimentaire , dit-il.

Il explique que le régime végane n'est qu'un seul aspect de sa philosophie et de son identité.

C'est l'aspect le plus connu, mais le véganisme revêt des restrictions d'ordre vestimentaire, pharmaceutique [...] Nous croyons dans la durabilité de l'écologie , précise-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Adam Knauff espère que le véganisme sera reconnu comme une croyance non religieuse pour la cause animale au Canada. Photo : AVEC L'AUTORISATION D'ANIMAL JUSTICE

L'Ontarien ne possède par exemple aucun vêtement en cuir ou en laine et n'achète aucun produit de toilette testé sur des animaux.

Cela prend du temps avant de voir à quel point l'utilisation et la maltraitance des animaux sont omniprésentes dans notre société , souligne-t-il.

Il ne porte pas de polyester pour autant et il ne croit pas qu'il soit en contradiction avec ses convictions lorsqu'on lui rappelle qu'il porte des vêtements en coton ou qu'il mange volontiers des amandes.

Nous avons tous une hiérarchie dans nos priorités et il s'avère que les animaux sont plus importants pour moi que les champs de coton , déclare-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pour l'heure, seule une enquête préliminaire est prévue en septembre devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario qui se trouve dans cet édifice à Toronto. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Il refuse en outre de croire que la culture des amandes soit responsable de la sécheresse en Californie. Il blâme plutôt les politiciens qui autorisent, selon lui, l'industrie à dévier des quantités phénoménales d'eau pour irriguer des vergers d'amandiers.

Il est facile de montrer du doigt l'amande ou le coton, mais ce n'est rien si l'on compare avec la dévastation des ressources nécessaires à l'alimentation des animaux de boucherie ou de trait , poursuit-il.

Un cas de jurisprudence

Théoriquement, Adam Knauff devrait obtenir gain de cause.

La Commission des droits de la personne de l'Ontario a élargi en 2015 la notion de croyance pour y ajouter les convictions autres que religieuses.

Il est injuste et inconcevable à notre époque qu'une personne qui décide de respecter sa conscience soit forcée de travailler sans recevoir une nourriture appropriée sur son lieu de travail , explique Me Labchuk.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate Camille Labchuk d'Animal Justice en entrevue à CBC le 23 décembre 2016. Photo : Radio-Canada / CBC

D'autres juridictions dans le monde, le Royaume uni notamment, reconnaissent l'éthique alimentaire comme une croyance non religieuse.

Cette reconnaissance a été obtenue en Europe soit par la voie législative devant des parlements soit à la suite de litiges devant des tribunaux , précise Me Labchuk.

L'avocate ajoute que beaucoup d'employeurs en Ontario ont adopté des politiques au travail pour s'assurer que leurs employés ont accès à de la nourriture qui soit appropriée à leurs convictions comme la nourriture cacher chez les juifs ou halal chez les musulmans.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Animal Justice, qui a souhaité en vain obtenir le statut d'intervenant dans cette cause en 2020, a demandé une révision judiciaire de la réponse négative qu'il a reçue en juin 2023. Photo : iStock

La notion d'éthique alimentaire dans un sens non religieux n'a toutefois encore jamais été examinée devant les tribunaux au Canada.

La Commission a déclaré que le mot 'croyance' inclut aussi des convictions non religieuses qui sont tout aussi importantes, et nous croyons que le véganisme s'inscrit dans cette catégorie , explique-t-elle.

Animal Justice a toutefois essuyé récemment un échec.

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a refusé de lui accorder en juin le statut d'intervenant dans cette affaire, parce que sa demande aurait été déposée trop tard.

Adam Knauff n'est donc pas au bout de ses peines. J'espère qu'ils réussiront à obtenir leur statut pour appuyer ma cause à l'issue d'une révision favorable , conclut-il.

Le ministère s'est refusé à tout commentaire, parce que le litige est toujours devant les tribunaux.