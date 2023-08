Le mois dernier a été particulièrement chaud dans les provinces de l’Atlantique. Pour de nombreuses communautés, il s’agit du mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Le phénomène s'explique notamment par des taux d’humidité élevés en raison d’un vent du sud qui a soufflé sur la région pendant tout le mois. Par conséquent, la température de l’eau en surface de la mer a grimpé au-dessus des moyennes normales.

Des records dans plusieurs régions

C’est dans certaines communautés de Terre-Neuve-et-Labrador où l’écart entre les nouveaux records et les précédents est le plus important.

Par exemple, à Makkovik, la température moyenne de juillet a atteint 17,3 degrés Celsius, un écart de 2,2 degrés par rapport au record précédent de 1983.

Quelques records préliminaires de la température moyenne en juillet Communauté Nouveau record (°C) Record précédent (°C) Date de début des mesures Miramichi (N.-B) 22,7 22,1 (2018) 1873 Moncton (N.-B) 22,4 21,4 (2018) 1898 Doaktown (N.-B) 22,1 21,2 (1994) 1953 Point Escuminac (N.-B) 22,1 21,5 (1975) 1974 Parc national Kejimkujik (N.-É.) 21,88 21,1 (2008) 1966 Amherst (N.-É.) 21,6 21 (1947) 1914 Halifax (N.-É.) 21,6 20,8 (2018) 1953 Shelburne (N.-É.) 21,2 20,1 (2020) 1956 Summerside (Î.-P.-E.) 22 21,4 (1947) 1898 Maple Plains (Î.-P.-E.) 21,9 21,4 (2014) 1972 Charlottetown (Î.-P.-E.) 21,9 21,5 (1947) 1873 Goose Bay (T.-N.-L.) 20,6 18,8 (2008) 1942 Aéroport de Churchill Falls (T.-N.-L.) 18 16,1 (1975) 1969 Aéroport de Makkovik (T.-N.-L.) 17,3 15,1 (2008) 1983 Source : Environnement et Changement climatique Canada

En Nouvelle-Écosse, la température moyenne à Shelburne et à Halifax a respectivement atteint 21,2 degrés et 21,6 degrés.

Ouvrir en mode plein écran À Shelburne en Nouvelle-Écosse, le précédent record de chaleur moyenne pour un mois de juillet était inférieur de plus d'un degrés. Photo : CBC / Marina Von Stackelberg

La chaleur en juillet a fracassé des records dans neuf communautés néo-brunswickoises, notamment à Moncton. La température moyenne dans cette municipalité a atteint 22,4 degrés Celsius, un degré de plus que le record précédent enregistré en 2018.

En plus d'être le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, juillet s'est également avéré être le plus chaud de tous les mois civils enregistrés [dans] neuf endroits.

Summerside est la communauté insulaire ayant connu la température moyenne la plus importante en juillet (22 degrés comparativement à 21,4 degrés en 1947).

Pas de surprise, selon un météorologue

Le météorologue Luc Mercier n’est pas surpris par les données publiées par Environnement et Changement climatique Canada. Les chiffres du fédéral cadrent avec les projections prévues par les modèles climatiques.

Quand on voit ce qui s’est passé dans le dernier mois, on parle de températures qui sont de trois à quatre degrés supérieurs aux normales climatiques. Dans la tête des gens, dans la population, ce n’est pas si grave, ce n’est pas si grand trois degrés. Quand on regarde dans le jargon climatique et météorologique, c’est littéralement pulvériser la normale climatique , dit-il.

Luc Mercier ajoute qu’en raison du changement du climat, on peut s’attendre à ce que les épisodes de chaleur et de pluie aillent en s'intensifiant dans la région