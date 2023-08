Le Pays de la Sagouine, une attraction touristique à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, invite le public à son tout nouveau parcours nocturne lumineux nommé Akadi Lumina.

Il propose à la tombée de la nuit une expérience immersive pour toute la famille comme pour les personnes seules avec de la narration, des jeux de lumière, des projections, des effets spéciaux, du son et de la musique originale.

Ouvrir en mode plein écran Le Pays de la Sagouine inaugure son parcours nocturne lumineux nommé Akadi Lumina. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Le parcours en forêt d’environ 1,5 km s’inspire de la culture et de l'histoire acadienne ainsi que des paysages emblématiques de la région. Des artistes et des artisans de l’Acadie y ont collaboré.

Des visiteurs enchantés

Plusieurs personnes qui ont découvert le parcours mercredi soir ont de bons mots pour décrire leur expérience.

Ça vaut vraiment la peine d’être vu, le mélange entre les lumières, le spectacle, la danse, le 3D , souligne Marina McLaughlin, une visiteuse.

Très belle expérience. C’était fantastique. Ça dépasse l’imaginaire.

Ouvrir en mode plein écran Ernest Thibodeau et Marina McLaughlin ont beaucoup aimé leur expérience. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

C’est un voyage dans l’histoire de l’Acadie avec de belles images d’archives. C’est touchant , ajoute Maude-Andrée Lefebvre, une autre visiteuse.

L'objectif était de créer un enchantement

Monique Poirier, codirectrice générale et directrice artistique du Pays de la Sagouine, conseille aux visiteurs de prendre leur temps, et de s’arrêter souvent pour se plonger dans cette expérience sonore et visuelle.

Ouvrir en mode plein écran Le sentier un peu accidenté par endroit n'est pas encore accessible aux fauteuils roulants. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

On est dans la forêt, dans la nature. C’est le soir. Si on a juste ces ingrédients-là, c’est déjà magique. Quand on ajoute toute la magie et l’expertise de Moment Factory et des parcelles de l’histoire des Acadiens à ce parcours, je vais utiliser une phrase d’Antonine Maillet, "les possibles sont infinis" , explique Monique Poirier.

Ouvrir en mode plein écran La culture acadienne est au coeur du parcours Akadi Lunima au Pays de la Sagouine. Ci-dessus : une projection d'un spectacle de musique et de danse le long du sentier. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Le sentier lumineux est une création du studio montréalais Moment Factory. L’entreprise vient de réaliser son 18e projet du genre, son premier en Atlantique. Amy Chartrand, directrice d’Akadi Lumina, en donne un aperçu.

Tu vas passer dans un sentier enchanté au rythme et au coeur de l’Acadie dans la forêt pendant la nuit. Tu vas voir neuf moments de trois ou quatre minutes chacun pour vivre des sentiments, des émotions, des histoires différentes chaque fois , indique Mme Chartrand.

Ouvrir en mode plein écran Le Pays de la Sagouine rend hommage à la comédienne Viola Léger, célèbre interprète du personnage de la Sagouine décédée en janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Les installations comprennent des kilomètres de câblage, plusieurs branchements électriques, des systèmes de traitement de données numériques et des milliers de lumières, ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le Pays de la Sagouine promet une expérience nocturne enchantée. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Les gens peuvent vivre cette expérience nocturne jusqu’au 14 octobre.

Avec les renseignements d’Isabelle Arseneau