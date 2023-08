Des exercices avant une opération au genou ou à la hanche pour aider à la guérison

Un programme de recherche de l'Université de la Saskatchewan étudie comment des exercices préopératoires peuvent aider les patients à récupérer plus rapidement à la suite d’une intervention chirurgicale à genou ou à la hanche.

L'une des chercheuses impliquées dans le programme, Brenna Bath, explique que l'approche du projet se concentre sur les mouvements fonctionnels en utilisant des poids.

Elle souligne également que l'objectif premier de ce programme de recherche consiste à gérer la douleur, à renforcer les muscles et à améliorer l'amplitude des mouvements, tout en aidant les patients à se rétablir plus rapidement après une arthroplastie de la hanche ou du genou.

Le programme repose sur une adaptation d'un programme danois, adapté par les physiothérapeutes du Craven SPORT Services de Saskatoon depuis environ six ans.

Nous savons qu'il existe depuis un certain nombre d'années et que d'autres recherches ont montré son efficacité pour les personnes souffrant d'arthrite légère à modérée, d'arthrose de la hanche et du genou , affirme Brenna Bath.

Brenna Bath est l'une des chercheuses impliquées dans le programme de l'Université de la Saskatchewan.

Cette dernière précise que le programme de recherche intègre une formation complète, des techniques d'autogestion ainsi que des séances supervisées.

Ainsi, à la conclusion de cette étude, les chercheurs procéderont à l'évaluation de la douleur, de la fonctionnalité et de la qualité de vie.

Ils évalueront aussi si les patients estiment qu'ils ont encore besoin d'une intervention chirurgicale, après avoir été familiarisés avec les exercices.

D’ailleurs, un rapport publié en juillet par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a révélé que la Saskatchewan a enregistré les délais d'attente les plus étendus au Canada en 2022 pour différentes procédures médicales prioritaires, notamment pour les remplacements du genou et de la hanche.

Pat Danyluk, une patiente atteinte d'arthrose bilatérale aux genoux depuis cinq ans.

Pat Danyluk, une patiente atteinte d'arthrose bilatérale aux genoux depuis cinq ans, témoigne que sa condition était si sévère qu'elle avait besoin de béquilles pour se déplacer.

Après son inscription au programme de recherche de l'Université de la Saskatchewan, elle souligne qu'elle a pu maîtriser sa douleur, ce qui lui permet désormais de marcher sans béquilles.

Je peux tondre la pelouse. J'ai des amis qui ne peuvent pas. J'ai pu partir en vacances. Je suis de retour au ski de fond , déclare Mme Danyluk.

Nous savons qu'il s'agit d'une maladie dégénérative et qu'elle va continuer à évoluer. La seule chose que l'on puisse faire est de contrôler la douleur, et j'ai eu la chance que le programme auquel je participe y parvienne , ajoute-t-elle.

