Des infirmières praticiennes albertaines doivent facturer la clientèle pour des services

Même si les infirmières praticiennes sont souvent considérées comme une solution à la pénurie de médecins de famille en Alberta, celles qui choisissent d'ouvrir leur propre clinique doivent facturer leur clientèle, car la province n’a aucun système pour les payer lorsqu’elles travaillent à leur compte.

Miriam Neufeld est l'une d'entre elles. Elle peut rédiger des ordonnances, diagnostiquer des problèmes de santé et demander des examens. Elle peut aider à gérer les maladies chroniques et orienter les patients vers des spécialistes.

Pourtant, elle ne peut pas facturer ses services à Services de santé Alberta (AHS) parce qu'elle est propriétaire de son propre cabinet et qu'elle y travaille de façon indépendante. Les gens doivent payer pour nous consulter , dit-elle.

Sa clinique Art of Caring, située à Camrose, au sud-est d’Edmonton, a ouvert ses portes à la mi-juillet.

Une première visite coûte 60 $. Une visite médicale de routine, sur rendez-vous ou en visite libre, coûte quant à elles 25 $. Miriam Neufeld précise que certains régimes d'avantages sociaux couvrent le coût de ses services.

Services de santé Alberta confirme que ce type de facturation ne va pas à l'encontre de la Loi canadienne sur la santé, puisque AHS n'a pas de système de paiement des infirmières praticiennes qui créent leur propre clinique.

Les services offerts par les infirmières praticiennes ne sont, pour l’instant, pas considérés comme des services assurés. Elles peuvent donc facturer ces services sur une base privée , déclare Scott Johnston, porte-parole de la ministre provinciale de la Santé, Adriana LaGrange.

Il compare les infirmières praticiennes à des professions comme sage-femme ou physiothérapeute, qui ne sont pas assurés et peuvent facturer leur clientèle à titre privé.

Un modèle alternatif de rémunération pour les infirmières praticiennes est complexe, mais nous continuons à faire des progrès pour soutenir ce travail.

Susan Prendergast, la présidente de l'association des infirmières praticiennes de la province, souhaite que le gouvernement rémunère suffisamment ces infirmières pour qu'elles puissent ouvrir leurs propres cliniques à un taux qui tienne compte de leur formation avancée et de leurs compétences.

Malheureusement, nous n'en sommes pas là , dit-elle. Nous présentons une proposition depuis un an et demi et nous n'avons pas réussi à obtenir l'engagement du gouvernement , ajoute-t-elle.

La majorité des 800 infirmières praticiennes de l’Alberta travaillent comme employées dans des cabinets médicaux et des cliniques de soins primaires.

Selon Susan Prendergast, bien que le taux de rémunération ne soit pas attrayant, de nombreuses infirmières praticiennes travaillent en tant qu'infirmières autorisées afin de payer leurs factures.

Nous ne pouvons pas offrir des soins gratuits.

Scott Johnston, du cabinet de la ministre de la Santé, indique que le gouvernement s'est entretenu régulièrement avec l'association. Il ajoute que la ministre Adriana LaGrange et la première ministre Danielle Smith prévoient rencontrer ses représentants prochainement.

Comme Susan Prendergast, Miriam Neufeld est frustrée par l'absence de progrès concernant un accord de paiement. Elle rappelle que d'autres provinces, comme l'Ontario, ont des cliniques dirigées par des infirmières praticiennes.

Selon elle, le fait d'autoriser les infirmières praticiennes à ouvrir des cliniques dans les zones rurales pourrait contribuer à soulager les urgences locales, où les personnes sans médecin tentent d'accéder à des soins primaires.

Depuis qu'elle a ouvert sa clinique, elle souligne que les réactions de la communauté sont mitigées.

Certains l'accusent de participer à une tentative de privatisation des soins de santé, mais d'autres sont soulagés qu'elle soit là, car ils n'ont pas besoin d'aller aux urgences pour renouveler une ordonnance.