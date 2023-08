L’impact des vacances des infirmières se fait moins ressentir cet été

L’impact des vacances du personnel du réseau de la santé n’est pas aussi important qu’anticipé dans les hôpitaux de la région cet été.

C’est ce que constate la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean ( FIQ ), Julie Boivin.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, elle a salué le fait que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pris les mesures nécessaires pour assurer les services à la population, sans surcharger le personnel infirmier.

Le CIUSSS a agi différemment cette année, avec des plans de contingence et le non-remplacement dans certains secteurs pour ne pas trop épuiser les professionnelles en soins. On les oblige moins à faire du temps supplémentaire obligatoire , a résumé Julie Boivin.

Julie Boivin est la présidente du Syndicat des professionnelles en soin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, affilié à la FIQ.

Elle explique que les façons de faire d’autrefois qui frustraient les membres ont été mises de côté pour donner davantage de marge de manœuvre aux infirmières en les laissant s’organiser entre elles .

Selon Julie Boivin, les quarts supplémentaires obligatoires demeurent fréquents, mais les salariées arrivent à s’entraider pour combler les besoins dans des secteurs où elles ont la formation requise.

Des impacts sur les soins à domicile

Les patients qui reçoivent des soins à domicile ressentent toutefois les répercussions des vacances estivales.

C’est un milieu où le CIUSSS a choisi de faire du non-remplacement de congés maladie et de vacances […]. Des suivis sont reportés et il y a une priorisation du service. Ça se peut que des patients soient en attente , a poursuivi la présidente.

Des changements positifs

Julie Boivin reconnaît que les relations patronales-syndicales s’améliorent. Après la fusion des établissements et la pandémie, au cours de laquelle les infirmières ont été surchargées, un vent de renouveau semble souffler sur le CIUSSS.

On a vraiment vu un changement dans la dernière année. On n’est plus là. On a une gestion qui n’est pas parfaite, mais qui est 100 % mieux que ce qu’on avait avant. Notre contrat de travail est respecté , a conclu Julie Boivin, ajoutant que le CIUSSS contrevenait autrefois aux conventions collectives, ce qui entraînait le dépôt de nombreux griefs.

La présidente du syndicat souhaite que la situation continue d’évoluer de cette façon puisque, selon elle, c’est le meilleur moyen de remonter la pente de la pénurie de main-d’œuvre .