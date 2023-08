Le projet Ninan pour faire rayonner la culture autochtone

À Uashat mak Mani-utenam, les artistes et artisans sont invités à s'inscrire au projet Ninan, un programme qui servira à accroître la visibilité de leurs œuvres.

Le projet est une initiative du conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) afin de faire rayonner la culture autochtone. Je suis ravi d’assister au lancement d’un projet qui tient à cœur toute une communauté remplie de talent , se réjouit Denis Vollant, directeur adjoint en recherche et développement chez ITUM .

Nous sommes fiers de notre culture, et le financement généreusement octroyé par le ministère de la Culture et des Communications nous permettra sans doute de la faire rayonner de manière optimale , déclare M. Vollant.

Recrutement des artistes et artisans

La période de recrutement se fait à partir de vendredi. Les artistes et artisans intéressés peuvent profiter du Festival Innu Nikamu pour s’inscrire au kiosque d’ ITUM situé sur le site.

Des représentantes seront sur place vendredi et samedi pour recueillir les inscriptions et organiser des activités pour les festivaliers. Samedi, de 10 h à 13 h, une artiste innue y donnera un atelier de peinture et un parcours culturel sera offert pour les familles.

Ouvrir en mode plein écran Les instigateurs du projet souhaitent créer la relève grâce à de la formation artistique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung