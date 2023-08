À Sherbrooke, l'urgence gériatrique de l'Hôtel-Dieu sera améliorée grâce à un important don.

Il s'agit d'un don de 675 000 $ de la famille Savoie, propriétaire des Résidences Soleil, qui permettra de créer le Fonds d'aide urgence gériatrique.

Le concept d'urgence gériatrique réfère à l'approche et à l'équipe multidisciplinaire mise en place à l'Hôtel-Dieu pour une meilleure prise en charge des personnes âgées.

L'argent va donc permettre de faire l'achat de matériel, comme des marchettes ou des amplificateurs de son, et de bonifier la formation pour bien répondre aux besoins de la clientèle âgée.

On a l'habitude de voir ces dons-là pour la population pédiatrique ou pour une certaine population vulnérable, mais celle qui est âgée, c'est souvent la grande oubliée de ces dons-là, donc on est super fier , mentionne l'urgentologue et responsable du volet gériatrique au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Dre Audrey-Anne Brousseau.

Avec le vieillissement de la population, cette dernière constate qu'il y a de plus en plus d'aînés dans les salles d'urgences.

Quand j'ai commencé ma médecine, on était surpris de voir des gens de 91 ans, mais 10 ou 15 ans plus tard, c'est notre moyenne d'âge. Maintenant, on est plus surpris quand on voit une personne de 104 ans , ajoute-t-elle.

La future urgence de l'Hôpital Fleurimont bénéficiera aussi de cet argent.