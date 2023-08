9,4 % des maisons à vendre dans la région d’Halifax coûtent plus de 1 M$

Les maisons unifamiliales mises en vente à plus d'un million de dollars représentaient 9,4 % de toutes les maisons sur le marché dans la municipalité régionale d'Halifax jusqu'à la fin juin de cette année, selon un nouveau rapport de la société immobilière internationale Engel & Völkers.

Ce pourcentage a plus que doublé par rapport à 2022, où il était de 4,6 %.

Les maisons unifamiliales comprennent les duplex, les maisons en rangée et les immeubles en copropriété. Le rapport indique que 250 de ces maisons ont été répertoriées pour plus d'un million de dollars au cours de la période de janvier à juin.

Ce n'est pas surprenant , dit Donna Harding, copropriétaire d'Engel & Völkers en Nouvelle-Écosse. Je veux dire, les prix ont augmenté dans toute la Nouvelle-Écosse.

L'agente immobilière Angela Cowan ajoute que les maisons dont le prix était de l'ordre de 600 000 $ sont passées dans la tranche d'un million de dollars. Pendant ce temps, les ventes de maisons de plus d'un million de dollars ralentissent, avec moins de personnes capables de se permettre des taux d'intérêt plus élevés, ce qui augmente la proportion de maisons sur le marché cotées à plus d'un million de dollars.

Le président de l'Association des agents immobiliers de la Nouvelle-Écosse a déclaré que le saut n'était pas inattendu compte tenu de la faible offre de logements.

Nous avons eu le plus petit nombre de maisons mises sur le marché cette année , rapporte Matt Dauphinee.

Naturellement, selon l'endroit où se trouvent les personnes qui vendent les maisons, elles vont demander et éventuellement obtenir un montant plus élevé.

Inventaire réduit

Le rapport indique également qu'à la fin mai, il y avait un inventaire de maisons unifamiliales en Nouvelle-Écosse de 2,6 mois. Ce qui est 20,8 % de moins que la moyenne sur 10 ans pour le mois de mai.

Angela Cowan et Matt Dauphinee ont déclaré que les taux d'intérêt élevés sont un facteur contribuant au faible inventaire. Par exemple, les propriétaires dont le taux hypothécaire est bas peuvent ne pas vouloir emménager dans une nouvelle maison à un taux plus élevé.

Au cours des deux derniers mois, la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt de référence à deux reprises, passant de 4,5 % en juin à 5 % à la mi-juillet.

Cela affecte les hypothèques. Au 26 juillet, le taux typique d'une hypothèque de cinq ans auprès des grandes banques canadiennes était de 6,49 %.

Matt Dauphinee dit aussi que les catastrophes naturelles qui ont frappé la Nouvelle-Écosse au cours de la dernière année pourraient avoir un impact sur l'offre en perturbant les plans et en augmentant la demande dans les industries de la construction et de la rénovation domiciliaire.