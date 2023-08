L’entreprise de couture Créations Puamun compte agrandir ses installations pour accueillir un nouvel atelier d’ici la fin de l’année.

Sa propriétaire, Mathilda Fontaine, en a fait l’annonce mercredi soir à Mani-utenam lors d'une première pelletée de terre symbolique.

La ministre responsable de la Côte-Nord et de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain (à gauche), le chef de la direction de Minerai de fer Québec, David Cataford, la propriétaire de Créations Puamun, Mathilda Fontaine, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et le chef de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie, ont notamment participé à la pelletée de terre symbolique. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

L’entreprise conçoit notamment des jupes, des robes, des vestes et des vêtements pour les baptêmes.

Mathilda Fontaine indique que les vestes font partie de ses produits les plus populaires. Photo : Photo de Mathilda Fontaine

Trois personnes, dont la propriétaire, travaillent actuellement pour Créations Puamun.

L’agrandissement des installations permettra d’engager trois autres employés. L’endroit où on travaille présentement est petit. J’ai juste une table de coupe. Quand on travaille à trois, il faut attendre que quelqu’un finisse avec la table de coupe. L’espace va nous permettre de mieux travailler et d’avancer plus vite dans nos contrats , explique Mathilda Fontaine.

Mathilda Fontaine est la propriétaire de l'entreprise de couture innue Créations Puamun. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle estime qu’elle sera en mesure de doubler sa production de couture après les travaux d'agrandissement qui sont estimés à environ 300 000 $.

Québec investit un peu plus de 214 000 $ dans le projet grâce aux Fonds d’initiatives autochtones.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, se réjouit que la province injecte de l’argent dans une entreprise détenue par une femme innue.

Ce n'est pas un hasard qu’on fasse [cette annonce] en même temps que le Festival Innu Nikamu où l’on parle de langue, de culture et de s’assurer de faire suivre les connaissances pour les prochaines générations , déclare-t-il.

L’un des volets importants pour Mathilda, c’est de s’assurer de faire l’enseignement des techniques de création pour les prochaines générations.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, est en compagnie de la propriétaire de Créations Puamun, Mathilda Fontaine. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

L’entreprise Créations Puamun porte le nom de la petite-fille de Mathilda Fontaine, qui signifie rêve en innu.

Quand ma fille m’a dit qu’elle nommerait sa fille Puamun, je me suis dit que c’est ça que je vais prendre comme nom. C’est un rêve que je réalise d’ouvrir une boutique et de faire des créations , raconte la propriétaire.

La propriétaire de l'entreprise de couture innue Créations Puamun, Mathilda Fontaine, est en compagnie de sa petite fille Puamun. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Minerai de Fer Québec (MFQ) investit aussi un montant de 77 000 $ dans ce projet d'agrandissement. Cette somme est injectée dans le cadre du partenariat de MFQ avec la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Cette entreprise de couture a été créée en 2017.