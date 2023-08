Pénurie de sauveteurs : Saguenay offrira prochainement une formation gratuite

Saguenay prévoit prochainement ajouter gratuitement une formation de sauveteur à ses cours de natation. Il s’agit d’une initiative qui vise à pallier la pénurie de sauveteurs qui touche la région présentement.

Bien qu’aucune date officielle n’a encore été indiquée par la Ville, il est avancé que la formation gratuite pourrait commencer dès le mois de septembre.

Il reste d’autres points à déterminer, entre autres, le lieu où les cours seront donnés. Le Foyer des loisirs et de la culture d’Arvida est toutefois dans la mire de Saguenay comme étant un lieu de prédilection.

On va prendre à l’interne la formation des sauveteurs de façon à ce que les cours de natation municipaux permettent à terme d’avoir des gens formés avec des cartes de sauveteur valides , explique le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Ouvrir en mode plein écran Le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

Rappelons qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n’y a que l’entreprise almatoise Formaction qui offre des cours de sauveteur.

C'est une façon de former plus de sauveteurs et d'en avoir parce que c'est ça l'enjeu, puis ça, ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Société de sauvetage qui le dit depuis des années , ajoute-t-il.

Pour les propriétaires de camping qui sont en bordure de plans d’eau, il s’agit d’une bonne nouvelle, même si l’annonce arrive tard dans la saison.

Ouvrir en mode plein écran Annuellement, ce sont environ 16 000 nageurs qui visitent les différentes installations à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

C'est merveilleux. On avait d'ailleurs contacté la Ville de Saguenay quand on a perdu notre sauveteur, on risquait de fermer, il y a deux semaines. J'espère qu'ils [la Ville] vont être autosuffisants, puis qu’ils vont pouvoir en fournir à d'autres [campings] qui en ont besoin. C'est une très bonne idée, mais je pense qu'il n’est pas trop tard pour la saison prochaine , souligne le président de Camping Jonquière, André Lessard.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Camping Jonquière, André Lessard. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

Cette année, ce sont plus de 15 000 nageurs qui ont profité des installations à Saguenay jusqu'à maintenant. Annuellement, ce sont environ 16 000 personnes qui visitent les différentes installations.

D'après un reportage d'Alexis Desnoyers-Muckle