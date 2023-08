Le gouvernement fédéral investit 9,6 millions de dollars dans les 4 prochaines années pour mettre en place le volet de sa stratégie nationale pour combattre la violence basée sur le genre à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été annoncé en 2021 par Ottawa.

Le budget fédéral prévoit un investissement de 539,3 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2022-2023, pour aider les provinces et les territoires à mettre en œuvre ce plan national.

C'est une stratégie de 10 ans qui s’appuie sur des ententes bilatérales avec les provinces, comme celle annoncée mercredi entre Ottawa et Charlottetown. Ces accords sont souples , dit le fédéral, et axés sur les réalités et priorités de chaque région du pays.

Ottawa dit que le financement cherche à s’attaquer aux causes en profondeur de la violence fondée sur le sexe, avant que des actes de violence se produisent.

Une attention plus accrue sera accordée aux populations jugées à risque ou aux communautés qui manquent de ressources.

Natalie Jameson, qui est ministre de l’Éducation et de la Petite enfance ainsi que ministre responsable de la Situation de la femme à l’Île-du-Prince-Édouard, s’est réjouie d’un financement stable.

La violence basée sur le genre n’est pas qu’une question qui touche les femmes : c’est une question de droits de la personne , a-t-elle déclaré.