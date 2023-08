Ottawa serait sur la bonne voie pour planter 2 milliards d’arbres d’ici 2030

Le plan du gouvernement fédéral de planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030 est sur la bonne voie et dépasse même ses objectifs.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, indique qu'au cours des deux premières années de l'engagement du gouvernement de Justin Trudeau, 110 millions d'arbres ont été plantés, dépassant ainsi les objectifs initiaux de 90 millions d'arbres au cours de cette période.

Depuis que nous avons annoncé notre engagement, nous avons fait des progrès importants avec nos partenaires à travers le pays , a-t-il déclaré.

Selon le ministre, à une époque marquée par des incendies de forêt record et des inondations dévastatrices, la plantation d'arbres est une étape importante dans l'atténuation des catastrophes liées au changement climatique.

Dans un rapport publié au début de l'année, le commissaire à l'environnement a soutenu que le gouvernement n'atteindrait probablement pas l'objectif de deux milliards d'arbres ni les cibles de réduction des émissions qui y sont associés, à moins que des changements significatifs ne soient apportés.

Le plan du gouvernement avait aussi été critiqué par ledit commissaire en raison de la lenteur de son déploiement.

Cependant, Jonathan Wilkinson explique que l'audit n'a pas couvert une période de six mois durant laquelle un certain nombre d'accords avec les provinces ont été signés. Il ajoute que son gouvernement s'efforce aussi d'inclure un programme de surveillance des plantations.

Par le passé, Ressources naturelles Canada avait dit que le programme devait planter 90 millions d'arbres pour 2022, donc 30 millions en 2021 et 60 millions en 2022. Le programme pour 2021 avait raté sa cible de 3 %.

Le ministre précise que les premières années de l'engagement de plantation ont été marquées par le temps nécessaire pour trouver des semis adéquats qui mettent des années à atteindre la taille de plantation. Les volumes nécessaires pour atteindre l'engagement de deux milliards d'arbres vont s'accroître dans les années à venir, assure Jonathan Wilkinson.

Des coûts et des responsabilités partagés

Bien qu'Ottawa plante certains des arbres promis, ce sont surtout les autorités provinciales, territoriales et des Premières Nations ainsi que les entreprises et les organisations sans but lucratif qui s'en chargent.

Le gouvernement fédéral paie la moitié des dépenses pour planter ces arbres à travers des accords de partage des coûts. Ottawa investit 3,2 milliards de dollars sur 10 ans dans ce plan.

Pour le gouvernement libéral, le plan vise à contrer la double crise de la nature menacée et le changement climatique.

Les arbres menacés par les feux de forêt

Plus de 1300 kilomètres carrés de forêt au pays ont été brûlés par les feux cette année, battant tous les records précédents.

Derek Nighbor, président de l'Association des produits forestiers du Canada, a déclaré qu'une évaluation sera nécessaire quand la saison des feux sera terminée pour déterminer si tout le territoire se reverdira naturellement ou si le plan du gouvernement devrait être redirigé à certains endroits.

On voit des forêts qui ne repoussent pas. Il y a un fossé dans certains secteurs dans le nord, dans lesquels le gouvernement provincial ne replante pas , explique-t-il. Ils n'ont pas le budget pour replanter les forêts qui ont été touchées par le feu. C'est une occasion d'utiliser le plan de 2 milliards d'arbres.

Avec des informations de David Thurton de CBC et La Presse canadienne