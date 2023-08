Un projet de 27 éoliennes dans le nord de l'Alberta divise des résidents : certains le voient d’un mauvais œil, d’autres l’accueillent favorablement.

Porté par l’entreprise ABO Wind, le projet est situé dans le District municipal de Smoky River à environ 450 km au nord-ouest d'Edmonton.

Il devrait produire 160 mégawatts et alimenter environ 65 000 foyers.

Cependant, bien qu'ils n'habitent qu'à quelques minutes l'un de l'autre, Scott Ritchie et Susan Thompson ont un point de vue très différent. En cas de réalisation du projet, la propriété de M. Ritchie verrait des éoliennes s'étendre dans toutes les directions sur les terres agricoles adjacentes.

Scott Ritchie a reçu par la poste des informations du projet de l’entreprise en février, soit moins d'un an après avoir acheté sa propriété.

Nous étions un peu incrédules , confie-t-il, car nous n'avions jamais pensé que nous aurions à faire face à une telle situation dans cette partie de la province .

Susan Thompson, elle, vit au nord des terres agricoles censées abriter les éoliennes : C'est un excellent projet pour la région, car nous avons besoin de développement.

Susan Thompson accueille favorablement le projet.

Les préoccupations des résidents

L’entreprise, la municipalité et un groupe défendant le projet ont organisé des réunions publiques, notamment pour prendre connaissance des inquiétudes des habitants.

Scott Ritchie, par exemple, craint que le bruit n'affecte sa famille. Il aimerait donc qu'il y ait davantage de distance entre sa propriété et les éoliennes.

Une carte préliminaire du projet établie par le promoteur montre que les structures, qui peuvent atteindre 210 mètres de haut, se trouveraient à moins de 1 kilomètre de sa maison.

Il souhaiterait que la marge de recul de 800 mètres entre les éoliennes et les habitations, prévue par le règlement municipal, soit portée à 2000 mètres.

Nos préoccupations concernant le projet dans son ensemble n'en seraient pas pour autant apaisées. Il s'agit simplement de chercher des victoires là où nous pouvons les obtenir.

Scoot Ritchie ne voit pas le projet d'un bon oeil.

Les préoccupations portent également sur les effets potentiels de l’exposition aux éoliennes sur la santé.

Santé Canada, en collaboration avec Statistique Canada et d'autres experts, dit continuer d'étudier la question. Le ministère a rapporté dans une étude de 2014 que plus le bruit des éoliennes était fort, plus les gens se disaient très ou extrêmement gênés.

Dave Berrade, responsable de l'impact social et de l'engagement chez ABO Wind, souligne qu'il incombe à l'entreprise de fournir aux résidents des informations exactes sur le projet : Honnêtement, [les habitants] ont posé de bonnes questions.

En attente des approbations

Selon le préfet de Smoky River, Robert Brochu, la Municipalité n'a pas encore reçu de demande officielle de la part de l'entreprise, car le projet est en attente d'approbations provinciales.

Il ajoute que la Municipalité continuait à recueillir des informations sur l'énergie éolienne et à travailler sur son règlement d'occupation des sols : Les normes ne sont pas claires, de même que l'aspect de la remise en état et même l'aspect des coûts.

D'après Andrea Farmer, porte-parole du ministre de l’Abordabilité et des Services publics, les exploitants d'énergies renouvelables doivent fournir un aperçu de la manière dont ils couvriront les coûts de démantèlement et de remise en état.

En attendant, Susan Thompson espère que l'entreprise ne sera pas effrayée : Je pense que ce serait une occasion manquée pour nous tous.

Un calendrier préliminaire du promoteur indique que le projet, s'il est approuvé, devrait démarrer en 2025.

Avec les informations de Luke Ettinger