Quoi faire gratuitement en août à Québec?

Malgré la perte de quelques degrés au thermomètre ces derniers jours, l’été est loin d’être terminé! Voici des sorties gratuites estivales pour continuer à profiter de la belle saison.

Plein art

Le 41e Salon des métiers d’art de Québec Plein art est de retour à l’Espace 400e du Vieux-Port de Québec. Encore cette année, une centaine d’artisans proposant de la joaillerie, de la maroquinerie, de la céramique, de l’art décoratif et de la création mode, pour ne nommer que ces disciplines, attendent le public sous les grandes tentes. Notons également la présence de 25 nouveaux artisans de la relève.

Plein art, du 1er au 13 août, de 11 h à 21 h (à l’exception du 6 août, de 11 h à 17 h et du 13 août, de 11 h à 18 h)

Dans l’univers de Routes d’artistes

Route d’artistes s’installe dans la cour intérieure du Musée national des Beaux arts du Québec pour plusieurs spectacles gratuits. Dans une formule intime et confortable (plusieurs sacs-poire sont mis à la disposition du public), Dans l’univers de Routes d’artistes met en valeur de jeunes talents de la région, dont Hauterive, Sandra Contour, Louve Saint-Jeu et Philémon Cimon.

Dans la cour intérieure du Pavillon Pierre-Lassonde, les 16 août (Hauterive et Sandra Contour) et 23 août (Louve Saint-Jeu et Philémon Cimon), dès 17 h 30.

Contes sur le parvis

Chaque dimanche du mois d’août, la Maison de la littérature renoue avec ses Contes sur le parvis. Les artistes de la parole Dominique Deslongchamps et Jacques Hébert sur le parvis pour raconter des contes sur John Wesley, le fantôme de la Maison de la littérature, un personnage de Marie-Ève Sévigny.

Ouvrir en mode plein écran Le parvis de la Maison de la littérature, dans le Vieux-Québec, sert de salle de spectacle extérieure pour les Contes sur le parvis. Photo : Radio-Canada

Les 6, 13, 20 et 27 août, à 13 h 30, 14 h 15, 15 h et 15 h 45.

Les représentations sont de 30 minutes.

Rendez-vous d’histoire de Québec

Les Rendez-vous d’histoire de Québec convient les férus et les curieux d’histoire à découvrir les nombreuses activités et conférences gratuites. Ces cinq journées consacrées à l’histoire abordent différentes thématiques, dont le 19e siècle insoupçonné, les parcours marquants au Québec ou encore, le 100e anniversaire d’Alys Robi.

Ouvrir en mode plein écran Affiche des Rendez-vous d'histoire de Québec qui auront lieu du 9 au 13 août. Photo : Affiche officielle de l'événement

Du 9 au 13 août, les Rendez-vous d’histoire de Québec se déploient au Musée de la civilisation, à la Maison de la littérature, à l’Auberge Saint-Antoine, Pôle culturel du Monastère des Ursulines, à l’Îlot des Palais et à la Maison Hazeur.

Spectacle Vacances de Flip Fabrique

Le cirque Flip Fabrique présente son nouveau spectacle Vacances. Inspiré de la nostalgie des camps de vacances, le spectacle d’une trentaine de minutes est à voir gratuitement dans plusieurs parcs de la ville.

Ouvrir en mode plein écran Le spectacle Vacances, du cirque Flip Fabrique, présenté dans les parcs de Québec Photo : Radio-Canada

2 au 5 août, au Domaine Maizerets, à 17 h et 18 h 30

8 et 9 août au Parc du Moulin de Charlesbourg, à 17 h et 18 h 30

21 et 22 août au Parc Saint-Benoît, à 17 h et 18 h 30

29 et 30 août à la Maison O’Neil, à 17 h et 18 h 30

1 et 2 septembre au Parc de la Commune, à 17 h et 18 h 30

Cinéma en plein air

Les soirées d’août sont parfaites pour le cinéma en plein air à Québec. Voici quelques rendez-vous à mettre à l’agenda.

Place Jean-Béliveau