Départ en septembre du président de PFR : des sommes indécentes, selon Mario Simard

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, estime indécentes les sommes auxquelles aura droit le président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu (PFR), Rémi G. Lalonde, qui quittera son poste le 1er septembre prochain.

Selon des chiffres avancés par la Presse canadienne, le haut dirigeant aura droit à une indemnité de départ de quatre millions de dollars en plus d’une compensation de plus de 11 millions pour le remboursement de titres de capitaux octroyés dans le cadre d’un régime d’intéressement à long terme.

Dans le contexte actuel, c'est complètement indécent. On fait poireauter des familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des gens, des pères de famille, des mères de famille qui sont en lock-out pour pas uniquement la question salariale, mais pour les conditions de travail. Produits forestiers Résolu fait la sourde oreille aux demandes légitimes des travailleurs dans ce contexte indécent , a débuté le député lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard

L’usine de papier d’Alma est en lock-out depuis le 5 juillet. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est d’ailleurs passé accorder son appui aux travailleurs lors de la dernière fin de semaine.

Des craintes

L’annonce du départ de M. Lalonde, ainsi que deux autres dirigeants, a été faite vendredi dernier par communiqué dans le cadre d’une restructuration qui est réalisée à la suite de l’achat de PFR et de Domtar, une autre papetière québécoise, par le Groupe Papier Excellence. Mario Simard rappelle qu’il s’était déjà inquiété lorsque le gouvernement fédéral a étudié l’acquisition de PFR par l’entreprise basée en Colombie-Britannique.

Il y avait eu des discussions entre Paper Excellence et François-Philippe Champagne [ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie] et on devait s'assurer que le conseil d'administration restait à majorité canadien parce que notre crainte, c'était que Produits forestiers Résolu soit ravalée par Asian Pulp and Paper, qui est la firme asiatique qui possède Paper Excellence , a-t-il poursuivi.

Produits forestiers Résolu possède plusieurs installations au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette entreprise indonésienne a été critiquée sur le plan environnemental par le passé.

Ça m'envoie un mauvais signal. J'ai l'impression que ce départ-là est aussi causé par le fait qu'on veut restructurer l'ensemble des activités de Paper Excellence. Il faudra être vigilant là-dessus et c'est très décevant considérant ce qu'ils sont en train de faire avec les travailleurs d'Alma , a conclu Mario Simard.

Selon PFR , Rémi G. Lalonde quitte pour relever de nouveaux défis.

Un nouvel organigramme

La restructuration comprend la création de l'unité commerciale Pâte et papier tissu qui, toujours selon le communiqué, regroupera toutes les anciennes activités liées à la pâte, au papier et au papier tissu de Résolu de même que les usines de pâte non intégrées de Paper Excellence Canada. Son dirigeant sera nommé à une date ultérieure.

Il n’a pas été possible d’obtenir de commentaires de la part de PFR .

Un employeur important au SLSJ

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, PFR employait directement 2200 personnes en 2022, avec un total de 7000 emplois indirects, chiffre un document de l'entreprise. Elle possède dans la région quatre usines de papier, sept centrales hydroélectriques ainsi que cinq scieries.

En juin, Mario Simard s'était dit rassuré à la suite d'une rencontre dans la région avec des dirigeants de l'entreprise, notamment en ce qui a trait aux fonds de retraite et à l'avenir des installations dans la région.