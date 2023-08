Sensibilisation accrue à l’exploitation sexuelle en marge du GP3R

Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus à Trois-Rivières pour le Grand Prix qui commence vendredi. Plusieurs proviennent de l’extérieur de la région. Par le passé, des organismes ont déjà tiré la sonnette d'alarme concernant l’exploitation sexuelle. Cette année, c'est le Centre d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) qui le fait sur sa page Facebook.

Dans sa publication, l’organisme simule une discussion entre deux personnes par messagerie, où il est question d'avoir réservé les services d’une mineure de 15 ans à l’occasion des courses d’autos à Trois-Rivières.

Dans les grandes villes, le phénomène est documenté lors des grands événements. En région, il l'est moins, mais tout porte à croire qu'il est également présent, selon Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire pour la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES).

Quand tout d'un coup il y a beaucoup d'hommes qui arrivent dans une ville, même en région, on entend parler de situation de violence sexuelle et d'exploitation sexuelle dans les villes, dans les plus petites villes aussi. Il faut dire que les proxénètes sont à l'affût d'opportunités pour répondre à la demande, pour des actes sexuels tarifés.

Surveillance policière

La police de Trois-Rivières dit exercer une vigie constante pour prévenir l'exploitation sexuelle à longueur d’année. La période du Grand Prix ne fait pas exception.

Durant toutes les périodes de l'année, des agents surveillent les sites internet où sont offerts ces services. Les policiers se font passer pour des clients et une fois sur place offre leur aide aux travailleuses du sexe si elles le souhaitent, si elles ne font sous pression proxénètes. Ils s’enquièrent de savoir si ces femmes le font de manière éclairée et de manière consentie, donc de façon légale et non de façon illégale.

La police va aussi à la rencontre des établissements hôteliers pour les sensibiliser à la cause, explique le porte-parole de la Police de Trois-Rivières, Luc Mongrain.

On a une équipe naturellement composée de patrouilleurs et d'enquêteurs qui font de façon ponctuelle des visites dans certains établissements qui sont connus de nos services. Donc le week-end du Grand Prix n’y échappera pas. Il y aura encore une vigie qui sera faite au niveau de ces annonces sur les sites. Nous ce qu'on observé au fil des dernières années, c'est qu'y a vraiment ces activités proviennent des villes de Montréal et de Québec. Donc oui, ce sont des gens qui s'adonnent ici à Trois-Rivières, mais ne proviennent pas tous de Trois-Rivières.

L'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières dit être sensibilisée à la question.

Des affiches de prévention sont présentes sur le site. De la documentation est également distribuée sur place. Les responsables de comité de bénévoles ont également une procédure à suivre s'ils sont témoins d'un événement en lien avec l'exploitation sexuelle.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger